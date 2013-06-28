CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ‘TAŞINMA’ UYARISI ADLİYE BİNASI TAŞINIYOR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, yaptığı yazılı açıklama ile, yeni adliye binasına taşınma işlemlerinin 3 gün içinde tamamlanmasının planlandığını duyurarak vatandaşları mağdur olmamaları konusunda uyardı.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeni adalet sarayına 28 Haziran tarihinden itibaren 3 gün içinde taşınılması planlanmış, bu planlama çerçevesinde 1 Temmuz tarihinden itibaren Adli hizmetler yeni adalet sarayında verilecek olup, bu süre zarfında taşınmanın tamamlanmaması halinde hafta içinde taşınma işlemleri devam edecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyete uğramaması için gelişmeleri basın yayın organlarından takip etmeleri kamu oyuna saygıyla duyurulur.” Kurumsal Haber