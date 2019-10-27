Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl provası

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan ve Türk milletinin en büyük bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamalarının son genel provası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.



Asker selamı gönderdiler

29 Ekim Salı günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesi genel prova için tüm hazırlıklar yapıldı. Gerçeğini aratmayan provada göze çarpan son eksiklikler belirlendi. Kutlamalar öncesi yapılan son provada sırasıyla minik öğrenciler tarafından Vali’nin halkı selamlama geçişi, halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve bando marşları çalındı. Halk oyunları gösterisi yapan grubun gençleri, gösteri sonunda Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.



Down sendromlu öğrenci de korteje katıldı

Vali yardımcısı vekili, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney’in de takip ettiği provayı çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Provanın sonunda kortej geçişi yapılırken, Feridun Cıngıllıoğlu İlkokulu’nun kortej geçişinde bir down sendromlu öğrenci de dikkat çekti.

