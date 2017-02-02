Cumhuriyet Kadınlarından “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” tepkisi Cumhuriyet Kadınları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Zeliha Sevgi Parkan bir açıklama yaparak; “Cumhurbaşkanlığı sistemi” ismiyle gündeme getirilen başkanlık dayatmasına “Hayır” diyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üye bir grup kadın, dernek binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar.

Dernek Başkanı Zeliha Sevgi Parkan, ülkede bir sürü sorun varken başkanlık için dayatma yapıldığını iddia ederek; “Ülkemiz dört bir yandan sorunlarla çevrilmiş yeniden ateşle sınanıyor. Askerimizi, polisimizi, halkımızı tehdit eden terör, ekonomik sıkıntılar, Kıbrıs sorunu hepsi dün olduğu gibi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin güçlenmesi ile çözülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin egemenliğinin ve bölünmez bütünlüğünün güvencesidir. Millet kendini temsil eden meclisine ve onun denetimine güvenmektedir. ABD Emperyalizmi bölgemizde etnik ve mezhepsel farklılıkları öne çıkararak ülkeleri bölmekte, acı ve gözyaşı dolu bir coğrafya yaratmaktadır. Çıkarlarını sürdürebilmek için Irak'tan Akdeniz'e uzanan bir İsrail-ABD malı kukla kürt koridoru kurmak istemektedir. Vatanımızı da bölecek olan bu girişime karşı Türkiye Fırat Kalkanı harekâtıyla engel olmaya başlamıştır. Ordumuzun başarılı olması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurtuluş savaşında olduğu gibi yine milletin gücünü ve kararlılığını temsil etmesi gerekmektedir. Meclisimizin gazi meclis olduğu bir gün bile unutulmamalıdır. Büyük ekonomik sıkıntıların beklendiği bu süreci yine ancak birlik olmuş bir millet ve milli, üreten bir ekonomi ile aşabiliriz. Cumhuriyet Kadınları olarak milletimizin birliğini ve Cumhuriyetimizin devamlılığını istiyoruz. Bağımsız, özgür, huzurlu, bir ülkenin fertleri olmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek ‘Hayır’ diyoruz. Bugünden tezi yok bütün şubelerimizle bulunduğumuz her yerde birliğin öncüsü olacağız. “ şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



