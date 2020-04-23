“CUMHURİYET TÜRK ÇOCUKLARININ OMUZLARINDA YÜKSELECEK”

Özandaç mesajında, "Dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin de Türk Çocuklarının omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüz ölçümü ile değil, yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliği ile ölçülür. Bu gün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümüdür. 100. yılını kutladığımız bu günde milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür. Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

