“Cumhuriyetimiz emin adımlarla ilerliyor”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletimizin istiklal mücadelesinin bir armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz bugün her zamankinden daha kuvvetli, her zamankinden daha emin adımlarla ilerliyor, demokrasimiz Cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna, kuruluş felsefesine bağlı olarak gelişiyor, güçleniyor" ifadelerine yer verdiği mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyonlu dış politikasıyla bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı sürdüren aziz ve kahraman Türk milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiçbir gücün müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Ülkemiz üzerinde kurgulanan bölücü senaryolar geçtiğimiz günlerde yine devreye sokulmak istenmiştir. Bu alçak senaryolar karşısında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, ülkemizin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla “Barış Pınarı Harekâtı” başlatılmıştır ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Böylece bir kez daha Türk Milletinin asla bölücülere ve uzantılarına izin vermeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşünce içerisinde tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi minnetle yâd ediyor, bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

