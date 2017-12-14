Cuneydi'nin amcası Ankara'ya davet edildi

Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi'nin amcası Reşat Cuneydi'ye bir destek mektubu göndererek pazar günü Ankara'da düzenlenecek olan Kudüs mitingine davet etti.

Memur-Sen, Hak-İş, İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma ve ÖNDER gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kendisine gönderilen destek ve davet mektubunu alan amca Cuneydi yaptığı açıklamada, vize alabilir ve İsrail makamları ülkesinden çıkışı konusunda herhangi bir engel getirmezse Ankara'daki mitinge katılacağını söyledi.

"DUYGULARIMI İFADE ETMEKTE ZORLANIYORUM"

Türkiye'den aldığı bu davetten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten amca Cuneydi, şunları söyledi:



"Türkiye'den bana gelen bu davetten büyük memnuniyet duydum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Vizem çıkar ve İsrail makamları sınırdan geçişime izin verirse mitinge katılacağım inşallah. Türkiye'deki kardeşlerimin bana sağlayacağı bu fırsat sayesinde çocuklarımızın işgal güçleri tarafından nasıl bir muameleye maruz kaldığını, özgür bir yaşamdan ve normal hayat koşullarından ne şekilde mahrum bırakıldığını anlatma ve tüm dünyaya bu çığlığımızı duyurma fırsatı bulacağım."



Türkiye'den aldığı bu destek ve davet mektubunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden amca Cuneydi, "İşgale karşı mücadelemize devam edeceğiz. Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere tüm mukaddesatımıza yapılan saldırılara hem kalbimizle hem de dilimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

BİR HAFTADIR ASKERİ CEZAEVİNDE

Filistinli Fevzi Cuneydi, geçen perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Pazartesi günü askeri hakim karşısına çıkan Cuneydi'nin gözaltı süresinin üç gün uzatıldığı açıklanmıştı.

Dün yeniden mahkemeye çıkarılan Cuneydi'nin gözaltı süresi bir kez daha kadar uzatıldı. On altı yaşındaki Cuneydi pazartesi günü yeniden askeri hakimin karşısına çıkarılacak. Askeri savcının dün mahkemeye sunduğu iddianameye göre Cuneydi "İsrail askerlerine taş atmak" ile suçlanıyor. Cuneydi ise bu iddiayı reddederek, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığı esnada çok sayıda askerin üzerine çullandığını ve gözleri kapalı şekilde gözaltına alındığını belirtiyor.(timetürk.com)