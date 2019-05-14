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ÇÜNKÜ ÇALDILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin neden kaybedildiğini soran bir vatandaşa çok kısa ve iki kelimeyle “çünkü çaldılar” diyerek yanıt verdi.

ÇÜNKÜ ÇALDILAR
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ
İstanbul’da Kayserililerin iftar yemeğine katılan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada 23 Haziran’a kadar gerekirse tüm seçmene tek tek ulaşacaklarına dikkat çekerek, “Büyük şehirlerde bazı küçük hatalar olmuş onları düzelteceğiz inşallah ve bunun için de 23 Haziran’a kadar gerçek manada gece gündüz çalışacağız” dedi.

VATANDAŞA NET YANIT VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım adaylıktan çekileceği ve istifa edeceği iddialarının da asılsız olduğunu yarışın iki başkan adayı arasında olduğunu ve yeni seçimde de yine aynı şekilde olacağını söyledi. Yıldırım’a bir vatandaş “İstanbul seçimi niye kaybedildi Başkanım” diye sordu. Binali Yıldırım vatandaşa çok net ve kısa bir yanıt vererek “çünkü çaldılar” dedi. Rakiplerinin ne tür bir ilişkiler içinde olduklarının belgeleriyle ortaya çıktığını söyleyen Yıldırım, “Her şey ortada daha ne diyeyim çaldılar ve biz kaybettik” diye konuştu.
 

İlter SAĞIRSOY

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