ÇÜNKÜ ÇALDILAR İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin neden kaybedildiğini soran bir vatandaşa çok kısa ve iki kelimeyle “çünkü çaldılar” diyerek yanıt verdi.

14 Mayıs 2019 Salı 10:42