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Dadaloğlu Derneği: Bu operasyon milli bir görev

Kayseri Dadaloğlu Derneği yazılı bir mesaj yayımlayarak, Türk Silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan Afrin Harekatını desteklediklerini açıkladı. Açıklamada, “Komşu ülke olan Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde yapılan ve ABD destekli bölgede konuşlu her türden terör örgütünü hedef alan silahlı kuvvetlerimizin bu operasyonunda askerlerimizin yanında olmayı milli bir görev olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Dadaloğlu Derneği: Bu operasyon milli bir görev

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Afrin harekatına bir destek de Dadaloğlu Derneği’nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada; Daha önce yapılan "Fırat Kalkanı" ve yeni başlayan "Zeytindalı" harekatlarının,  jeopolitik çıkarları için  bölgemize abanan, bu amaçla taşeronlar devşirerek bölge insanını birbirine kırdıran, bölgeyi nihai olarak  istikrarsızlaştırmaya çalışan Atlantik Ötesi güce karşı verilmiş milli bir cevap olarak görüyoruz. Başta Irak'ın, Suriye'nin ve İran'ın bölünmesi, bu ülkelerde iç  savaş çıkarılmasının ve sürdürülmesinin,  ülkemize ve bölge halklarına da hiç bir yararı olmadığı açık ve kesindir. TSK tarafından gerçekleştirilen Afrin harekatının  bölge ülkelerinde yuvalanan emperyal çevrelerce silahlandırılan, bir uzantısı tarafından da  ülkemizde binlerce vatan evladının şehit verilmesine, büyük ekonomik kayıplara yol açan terör örgütüne ve yine  dışarıdan bölgeye yığılan ortaçağ kalıntısı IŞID adlı terör örgütüne   karşı yapıldığı, uluslararası hukuk tarafından da meşru olduğu tartışmasızdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü ancak İran, Irak ve Suriye'nin birliği ile sağlanabilir. Irak ve Suriye'nin bütünlüğü açısından tek yol ABD başta olmak üzere tüm bölge dışı kuvvetlerin, taşeron terör  örgütlerini de yanlarına alarak Orta doğudan çıkmalarıdır. Silahlı kuvvetlerimizin ‘Zeytin dalı’ harekatın başarısı da bu açıdan, dış kuvvetlere ve işbirlikçilerine verilmiş en güzel yanıt olacak. Dadaloğlu Derneği olarak ülkemizin üniter yapısının, milletimizin birliğinin her türlü siyasi değerlendirmenin üzerinde tutulması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan halkımızdan silahlı kuvvetlerimizin ‘Zeytin dalı’ harekatına karşı sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan  çeşitli  karalama kampanyasına karşı duyarlı olunmasını, hangi gerekçeyle olursa olsun, Mehmetçiğin güvenliğini tehlikeye düşürücü nitelikte ve halkımızı ayrıştırarak TSK'nın kararlılığına zarar verecek hareket ve söylemlere prim verilmemesini istiyoruz. Harekatın desteklenmesinin milli bir görev olduğunun bilinciyle, harekatta görev alan başta Mehmetçiğimize başarılar diliyor, yüreğimizin onlarla çarptığını, yanlarında olduğumuzu ve sağlıkla yuvalarına dönmelerine dair dileğimizi kamuoyuna arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.
Kurum Haberi
 
 

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Anahtar Kelimeler:
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