Dadaloğlu Derneği: Bu operasyon milli bir görev

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Afrin harekatına bir destek de Dadaloğlu Derneği’nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada; “Daha önce yapılan "Fırat Kalkanı" ve yeni başlayan "Zeytindalı" harekatlarının, jeopolitik çıkarları için bölgemize abanan, bu amaçla taşeronlar devşirerek bölge insanını birbirine kırdıran, bölgeyi nihai olarak istikrarsızlaştırmaya çalışan Atlantik Ötesi güce karşı verilmiş milli bir cevap olarak görüyoruz. Başta Irak'ın, Suriye'nin ve İran'ın bölünmesi, bu ülkelerde iç savaş çıkarılmasının ve sürdürülmesinin, ülkemize ve bölge halklarına da hiç bir yararı olmadığı açık ve kesindir. TSK tarafından gerçekleştirilen Afrin harekatının bölge ülkelerinde yuvalanan emperyal çevrelerce silahlandırılan, bir uzantısı tarafından da ülkemizde binlerce vatan evladının şehit verilmesine, büyük ekonomik kayıplara yol açan terör örgütüne ve yine dışarıdan bölgeye yığılan ortaçağ kalıntısı IŞID adlı terör örgütüne karşı yapıldığı, uluslararası hukuk tarafından da meşru olduğu tartışmasızdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü ancak İran, Irak ve Suriye'nin birliği ile sağlanabilir. Irak ve Suriye'nin bütünlüğü açısından tek yol ABD başta olmak üzere tüm bölge dışı kuvvetlerin, taşeron terör örgütlerini de yanlarına alarak Orta doğudan çıkmalarıdır. Silahlı kuvvetlerimizin ‘Zeytin dalı’ harekatın başarısı da bu açıdan, dış kuvvetlere ve işbirlikçilerine verilmiş en güzel yanıt olacak. Dadaloğlu Derneği olarak ülkemizin üniter yapısının, milletimizin birliğinin her türlü siyasi değerlendirmenin üzerinde tutulması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan halkımızdan silahlı kuvvetlerimizin ‘Zeytin dalı’ harekatına karşı sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan çeşitli karalama kampanyasına karşı duyarlı olunmasını, hangi gerekçeyle olursa olsun, Mehmetçiğin güvenliğini tehlikeye düşürücü nitelikte ve halkımızı ayrıştırarak TSK'nın kararlılığına zarar verecek hareket ve söylemlere prim verilmemesini istiyoruz. Harekatın desteklenmesinin milli bir görev olduğunun bilinciyle, harekatta görev alan başta Mehmetçiğimize başarılar diliyor, yüreğimizin onlarla çarptığını, yanlarında olduğumuzu ve sağlıkla yuvalarına dönmelerine dair dileğimizi kamuoyuna arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Kurum Haberi



