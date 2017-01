Albay Coşkun Başbuğ, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından şok bir iddia ortaya attı. Coşkun, 'Bombalar Türkiye'ye nasıl sokuldu?' sorusuna çarpıcı bir yanıt vererek, bombalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) parmağı olduğunu söyledi.



Türkiye doğru yolda

"Bu bombalar 2008-2010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın Kuzeyinden hem de elini kolunu sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu" diyen Coşkun Başbuğ, "Son zamanlardaki yapılan terör saldırıları Türkiye'nin ne kadar doğru yolda olduğunu, devletin arı kovanına, yıllardır kurulu tuzaklara ne kadar çomak soktuğuyla doğru orantılı saldırılar. Ben bu saldırıların yapılmasını yadırgamıyorum. Karşınızdaki güç alçak, karşınızdaki güç hain, karşınızdaki gücün hiç bir değer yargısı yok; çünkü karşıt gücün kurduğu oyun, yıllardır içteki hainlerle al gülüm ver gülüm güle oynaya sürdürdüğü tezgah yıkılıyor ve bundan daha önemlisi bu gözü dönmüş aşağılıklar bu oyunu kaybediyor. 'Bu bombalar ülkeye nasıl giriyor' diye milletimizin aklına bir soru gelebilir. Bu bombalar 2008-2010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın Kuzeyinden hem de elini kolunu sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu. O dönemde burada görev yapan jandarma, polis ve gümrük görevlileri el birliğiyle bu patlayıcıları şerefsiz FETÖ'den aldıkları talimat doğrultusunda ülkeye soktular ve bu patlayıcılar tüm yurda dağıldı" dedi.



"DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK patlattı"

Saldırılardaki amacın toplumu yıldırmak olduğu dikkat çeken Başbuğ, bilerek Kayseri'nin seçildiğini de anlattı. Başbuğ, şöyle devam etti:

"Karşı bu saldırılarla bir yere varamayacağını herkesten iyi biliyor. Bu saldırılarda amaç toplumda korku ve kargaşa yaratmak, yılgınlık yaratmak, her alanda devlete kontrolü kaybettirmek, verebildiği kadar zarar verdirmek ve bu oyuna 'dur' diyen iktidarı yıpratmak. Hedef ve zamanlama tesadüf değil, seçme. Kayseri milliyetçi duruşuyla bilinen bir şehir. Bu şehrin bağrındaki şehirle bütünleşen komando birliklerimiz ise bu milletin gözbebeği askerler. Bu örgütbaşı da elbette ABD İsrail ve İngiltere'den aldığı emri uyguladı. Her gün yüzlerce araç (kamyon ve tır) Türkiye'den Irak'a Irak'tan da Türkiye ye giriş-çıkış yaptı ve bu araçlar ne götürüyor ne getiriyor hiç kontrol edilmedi hiç bir araç durdurulmadı. Bu konuda söyleyecek çok sözüm var. Şu an kullanılan bombalar büyük ihtimalle bu dönemde bu araçlarla ülkeye sokulan ve bu günler için saklanan patlayıcılar bu patlayıcılardan daha ne kadar var. Bu husus karanlık; yani bombaları DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK'da patlattı. Bu hususun acilen ortaya çıkarılması gerekir. Bu mücadelede de milletçe hepimize düşen önemli görevler var. Mücadele Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği topyekûn olmalı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ülkece bir olmalı dik durmalı ve hedefe doğru daha hızlı adımlarla yürümeliyiz. Çok kritik ve dar bir boğazdan geçiyoruz. Bu boğazdan bizi çıkaracak tek güç yaratanla birlikte birlik ve beraberliğimiz."

İHA