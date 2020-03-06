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“Daha uygar bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır”

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Turan mesajında, “Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır” dedi.

“Daha uygar bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır”
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bir toplumda kadınlar anne, kadınlar eş, kadınlar günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok soruna çözüm üretebilen eşsiz varlıklardır. Kadınlar yapıları gereği fedakar ve güçlü bir özelliğe sahiptir. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadınlara verilmiş bu güzel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günle değil, her zaman hatırlamalıyız. Bizim dinimiz, kadına iyi davranmayı, iyilikte bulunmayı iyi olmanın ölçüsü olarak kabul etmiştir. Diğer toplumlara bakıldığında hırpalanan, kötü davranılan ve aşağılanan birey olan kadın, ülkemizde ‘Ana’ olarak yüceltilmiş ve hak ettiği değeri görmektedir. Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Bizde kadın, Şehit tabutuna sarılmış gözyaşı döken şehit anasıdır. Asla katillere boyun eğmeyen, bebeği sırtında Kurtuluş Savaşı’na mermi taşıyandır. En asil alın terinin en muhteşem sahibidir. Savaşın ve zulmün mağdur ettiği, yoksullukla ve cahillikle boğuşarak ayakta kalmaya çalışan kadınlarımızın, analarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
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