“Daha uygar bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır” Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Turan mesajında, “Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır” dedi.

06 Mart 2020 Cuma 17:02