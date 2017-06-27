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Darbecilerin 15 Temmuz emirleri iddianamede: Direnen herkesi indirin

15 Temmuz öncesi meslekten atılan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın’ın darbe girişimi gecesi örgüt üyelerine attığı mesajlar, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına ilişkin hazırlanan Jandarma Okullar Komutanlığı iddianamesinde yer aldı.

Darbecilerin 15 Temmuz emirleri iddianamede: Direnen herkesi indirin

İddianamede 15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, FETÖ'cü polislere çağrıda bulunarak “darbe girişimine karşı direnç gösterilmemesi gerektiği”, “aksi tutum sergileyenlerin gerekirse öldürülebileceği” yönünde mesajlar gönderdi. Taşkın “Değerli abiler, askerler müdahaleye başladı. Herkes işini, gücünü bıraksın. Bulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin. Özel harekatta ve çeviktekiler, askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın” ifadelerini kullandı.

Taşkın, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün darbe karşıtı emirlerine uyulmaması gerektiğini belirterek “Herkes Genelkurmay'a gitsin. Devreler birbiriyle irtibat kursun” şeklinde mesaj attı. İlerleyen saatlerde darbeye direnenler için ölüm emrini verdiği mesajlarında Taşkın, şunları korkunç sözleri kaydetti:


“Ankara'da muvazzaf ve emekli kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM, Ankara Emniyet, KOM, TEM ve Yıldız'ın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir. ‘Paralelci' ilan edilen polisler, silah ve teçhizatlarını kesinlikle teslim etmesin.”

Zeki Taşkın, darbe girişiminden önce FETÖ üyeliği nedeniyle görevinden ihraç edilmiş ve soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.(timetürk.com)

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Fetö15 TemmuzIddianame
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