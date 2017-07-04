Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasının ataşeler ayağını oluşturan soruşturmasını tamamladı.
İddianamede 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da darbeye direnen sivil vatandaşlara silah sıkarken görüntülenen, Karargah davası sanığı Tuğamiral Sinan Sürer'in kurduğu "Ataşeler" adlı WhatsApp grubundaki mesajlara dikkat çekildi. Sürer'in gruba, "Arkadaşlar TSK yönetime el koydu. Muhataplarınıza iletin" diye yazdığı, şüpheli Gürgen'in de "Emredersiniz Zagreb. Albay Hüseyin Gürgen" cevabını verdiği belirtildi.
İddianamede Gürgen'in öğretmen eşi Perihan Gürgen'in de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı 2010 KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu vurgulandı. (YENİAKİT.COM.TR)
Darbecinin kopyacı karısı
FETÖ darbe soruşturmasında hakkında iddianame hazırlanan Zagreb eski Ataşesi Hüseyin Gürgen'in, WhatsApp'tan atılan, "TSK yönetime el koymuştur. Muhataplarınıza iletin" talimatına, "Emredersiniz" diye karşılık verdiği ortaya çıktı. Gürgen'in öğretmen eşi de KPSS şüphelisi çıktı
04 Temmuz 2017 Salı 13:12
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