Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darbecinin kopyacı karısı

FETÖ darbe soruşturmasında hakkında iddianame hazırlanan Zagreb eski Ataşesi Hüseyin Gürgen'in, WhatsApp'tan atılan, "TSK yönetime el koymuştur. Muhataplarınıza iletin" talimatına, "Emredersiniz" diye karşılık verdiği ortaya çıktı. Gürgen'in öğretmen eşi de KPSS şüphelisi çıktı

Darbecinin kopyacı karısı

Darbecinin kopyacı karısı


Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasının ataşeler ayağını oluşturan soruşturmasını tamamladı. 

İddianamede 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da darbeye direnen sivil vatandaşlara silah sıkarken görüntülenen, Karargah davası sanığı Tuğamiral Sinan Sürer'in kurduğu "Ataşeler" adlı WhatsApp grubundaki mesajlara dikkat çekildi. Sürer'in gruba, "Arkadaşlar TSK yönetime el koydu. Muhataplarınıza iletin" diye yazdığı, şüpheli Gürgen'in de "Emredersiniz Zagreb. Albay Hüseyin Gürgen" cevabını verdiği belirtildi.

İddianamede Gürgen'in öğretmen eşi Perihan Gürgen'in de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı 2010 KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu vurgulandı. (YENİAKİT.COM.TR)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
DARBECİKOPYACIFetöZAGREBWhatsappTskKpss
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.