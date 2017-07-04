Darbecinin kopyacı karısı



Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasının ataşeler ayağını oluşturan soruşturmasını tamamladı.



İddianamede 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da darbeye direnen sivil vatandaşlara silah sıkarken görüntülenen, Karargah davası sanığı Tuğamiral Sinan Sürer'in kurduğu "Ataşeler" adlı WhatsApp grubundaki mesajlara dikkat çekildi. Sürer'in gruba, "Arkadaşlar TSK yönetime el koydu. Muhataplarınıza iletin" diye yazdığı, şüpheli Gürgen'in de "Emredersiniz Zagreb. Albay Hüseyin Gürgen" cevabını verdiği belirtildi.



İddianamede Gürgen'in öğretmen eşi Perihan Gürgen'in de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı 2010 KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu vurgulandı. (YENİAKİT.COM.TR)