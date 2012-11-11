Darbelleri Araştırma Komisyonu Ağar'ı Dinledi

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Susurluk davası kapsamında Yargıtay tarafından onanan 2 yıllık hapis cezasını Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çeken dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı dinledi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat ve 27 Nisan Alt Komisyonu Başkanı Yaşar Karayel ile AK Parti’den Selçuk Özdağ, Feyzullah Kıyıklık, CHP’den Ahmet Toptaş ve İdris Şahin ile MHP’den Özcan Yeniçeri'nin oluşturduğu heyet, saat 13.42’de cezaevine giriş yaptı. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, saat 17.30’da biten görüşmede 53. ve 54. hükümetler döneminde bakanlık yapan Mehmet Ağar’a, 28 Şubat süreci, Susurluk davası, faali meçhuller, kontrgerilla, Refah-Yol hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan’ın olaylı Libya gezisi ile ilgili bildiklerini sordu.



“AĞAR HİÇ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ”

Cezaevi çıkışında Mehmet Ağar’ın bilinenlerin dışında bir şey söylemediğini savunan CHP’li Ahmet Toptaş, “Ben zaten Sayın Ağar’dan bir şey öğreneceğimizi beklemiyordum. Bildiğimiz şeyleri söyledi. Yeni bir şey yok. Kendi yaşamı, Emniyet Müdürlüğü, Valiliği ve siyasi yaşamında yaşadıklarını anlattı. Sorduğumuz şeylere bizim işimize yarar bir şekilde cevap vermediğini söyleyebilirim. Susurluk olayıyla ilgili pek bir şey söylemedi. Türkiye’deki faili meçhullerle ilgili bir şey söylemedi. Çok uzun konuştu ama bir şey söylemedi. Biz anlatmasına da izin verdik. Sanıyorum, cezaevi koşullarında olduğu için anlatma ihtiyacı duydu. Ama beklediğim hiç bir şeyi alamadım. Yani hiçbir şey söylemedi diyebilirim. Kendisine derin devletin ne olduğunu sordum. ‘Derin devlet, Musul ve Kerkük’ten başka toprak kaybetmemektir’ dedi. Bir de bu işkenceleri sordum. ‘Onlar sert sorgu yöntemleriydi’ diye cevap verdi” ifadelerini kullandı.



İSRAİL’DEN ALINAN SİLAHLAR

Ağar’a İsrail’den alınan ve kaydı olmayan silahları sorduğunu açıklayan Toptaş, Ağar’ın “Mücadele etmek için bunlar gerekiyordu. Bunların kaydı olmaz” diye cevap verdiğini beyan etti.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat ve 27 Nisan Alt Komisyonu Başkanı Yaşar Karayel de, Ağar’a kendi dönemiyle ilgili sorular sorduklarını ifade etti. Ağar’ın Komisyon üyelerinin bütün sorularına içtenlikle cevap verdiği belirten Karayel, “Özellikle 28 Şubat sürecinde 1996’ya kadar olan dönemde yaşananları anlattı. Refah-Yol hükümetinin düşürülmesiyle ilgili olarak arkadaşlarımız sorular sordu. Cevapları verdi ve bu cevaplar tutanaklarda mevcut. Sayın Ağar, bir devlet adamı anlayışı içerisinde yapmış olduğu hizmetlerde herhangi bir kusur sarf etmeden doğru bildiklerini bizimle paylaştı. Kamuoyunun bilmesini istediğimiz bütün soruları sorduk. Kayıtlara geçirdik ve bunları daha sonra paylaşacağız” diye konuştu.



ERBAKAN’IN OLAYLI LİBYA GEZİSİ

Ağar’a Necmettin Erbakan’ın olaylı Libya gezisini sorduklarını aktaran Karayel, şöyle konuştu:

“Bu konuda özellikle Dışişleri Bakanlığı istihbaratlarından gelen bilgiler olduğu, bu bilgileri Sayın Erbakan ile paylaştığını, Bakanlar Kurulu’nda gitmemesi gerektiğini söylediğini, daha sonra da bir kararname hazırlandığını, bu kararnameyle ilgili basından kendisine sorulunca ‘Haberim yok. Ben böyle biz kararname hazırlamadım’ dediğini, gezi dönüşünde de kendisinin haklı çıkması üzerine istifa ettiğini söyledi.”



“FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU”

Komisyon olarak şimdiye kadar 200’ye yakın kişiyi dinlediklerini anımsatan Karayel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin geçmiş dönemlerine ait hizmet etmiş, şahit olmuş, şahitliğinde yaşananlarla ilgili insanlarla konuştuk. Sayın Mehmet Ağar’ı da bu noktada dilemiş olduk. Bizim için tatminkar bir toplantıydı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşur.”