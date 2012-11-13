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Dava Açacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili olarak hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Dava Açacak
Başkan Özhaseki, twitter hesabından attığı mesajlarda kendi adına açılan sahte hesaplar olduğunu ve bu hesaplarla ilgili olarak hukuki yollara başvurulduğunu bildirdi.
Başkan Özhaseki’nin twitter hesabından attığı mesajlar şu şekilde:
-Sosyal medyada http://twitter.com/mehmetozhaseki ve http://facebook.com/mehmetozhaseki dışındaki hiçbir hesap bana ait değildir.
- Bu iki hesap dışında ismim kullanılarak açılmış başka hesaplara itibar edilmemesini rica ediyorum
- Bir değişiklik durumunda bu iki hesaptan duyuru yapılacaktır. Sahte hesapları açan ve yönetenlerle ilgili hukuk yoluna başvurulmaktadır.
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