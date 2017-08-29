DAVA DEVRİM İLE BULUŞTU

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri iş birliğiyle yapılan elektrikli otomobil "MTTB-Dava"nın tanıtımı, Eskişehir'de özel bir cam bölmede sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in yanında gerçekleştirildi.





Öğrenciler, TÜBİTAK tarafından 21-27 Ağustos'ta düzenlenen "Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması" için ürettikleri "MTTB-Dava" adlı elektrikli otomobil ile Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) tarafından yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"i fabrikanın bahçesinde buluşturdu.







MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu yerli otomobil projesi için küçük de olsa bir adım attıklarını belirtti.







Elektrikli otomobil üretiminde tecrübe elde ettiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:







"MTTB-Dava isimli elektrikli otomobilimizi geliştirerek günlük hayatta kullanıma uygun oyarak hizmete sunmak ve 'Devrim' otomobilinden beri milletimizin içinde ukde kalan yüzde 100 milli ve yerli otomobil üretiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Aracımıza ilgi gösteren ve bizleri bu konuda cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'ye, MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel'e, TÜBİTAK'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'ye, desteklerini esirgemeyen kurumu ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

Açıklamanın ardından etkinliğe katılanlar "Devrim" ve "MTTB-Dava" ile fotoğraf çektirdi.

AA