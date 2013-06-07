Davayla Büyükşehir'in Alakası Yok

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Savruk, “Biliyorsunuz bugün Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava vardı. Bu davada Kayseri Büyükşehir Belediyemizi ilişkilendirmek isteyen birtakım çevreler var. Hemen ifade etmek istiyorum ki, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu dava ile ilgili hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu davada esas yargılanan Hacı Ali Hamurcu isimli şahıstır. Biliyorsunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 7 yılda sonuçlandırılan bir soruşturma söz konusudur. Bu soruşturma bittikten ve aradan 5 yıl geçtikten sonra Konya Milletvekili Atilla Kart Kayseri'ye gelmiş, bu konunun iyi araştırılmadığını, iyi bir soruşturma yapılmadığını söyleyip yeniden soruşturma açılmasını istemiştir. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bu konu üzerinde 3 savcı görevlendirmiştir. Bu 3 savcı arkadaşımız yapmış olduğu incelemelerde şahitleri dinlemiş, bilirkişilerden rapor almış ve kamu davasının açılmasını gerektirecek hiçbir delil ve izin bulunmadığını tespit etmiştir. Bunun sonucunda da takipsizlik kararı vermiştir. Kimin hakkında? Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalışan 50 kişi hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Hal böyle olmasına rağmen sanki Büyükşehir Belediyesinde çalışan insanlar yargılanıyormuş gibi bir hava verilmekte, bu tema toplum içerisinde işlenmektedir. Kayseri'ye gelen parlamenterlerinde niyeti bir takıma budur” diye konuştu.

‘Bu davada kimler yargılanmaktadır’ diyen Savruk, “Bu davada yargılanan başta Hacı Ali Hamurcu'dur. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sadece Hilal Aybak isimli bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız İmar Şube Müdürüdür. Bu Hacı Ali Hamurcu'nun sözlerinden dolayı sanık durumuna düşmüştür. Hemen ifade edeyim ki soruşturma sonunda açılan bir dava da değildir. Bu dava açılmış ve devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesinden sadece Hilal Aybak yargılanmaktadır. Aybak, yanlış anlaşılmadan dolayı sanık durumuna düşmüştür. Hilal Aybak hakkında beyanda bulunan Yağmur ismindeki müşteki daha sonraki ifadesinde Hilal Aybak'ı hiç tanımadığını, görmediğini, ilk defa davada gördüğünü ifade etmiştir. Hatta Hilal ismini bayan ismi sandığını söylemiştir. Hilal Aybak büyük bir olasılıkla beraat edecektir. Dosyada aleyhine karşı hiçbir delil bulunmamaktadır. İşin en ilginç tarafı da Hacı Ali Hamurcu'nun avukatları sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Şevki Kulkuloğlu'nun avukatı olan bir arkadaşın üstlenmesidir” şeklinde konuştu.

CHP’li Milletvekillerinin Kayseri’ye gelerek davayı izlemelerine değinen Savruk, “CHP'liler Kayseri'ye neden gelmişlerdir? Şimdi sosyologlar derler ki bir toplumda belli kesime bazı şeyleri yaptırmanın 3 metodu vardır. Bunlardan birincisi zorla yaptırmak, ikincisi para ile satın almak, üçüncüsü de inandırmaktır. Bazılarının algı idaresi dediği yöntem bu olması gerek. Yani yalan yanlış iftiralar, çarpıtılmış olaylar devamlı halka lanse edilmekte, sanki bu olaylar belli bir kısım tarafından yerine getirilmiş imajı verilmektedir. Yapılan iş maalesef budur. Bu arkadaşlar beyanlarında 'biz yolsuzluğun, usulsüzlüğün peşindeyiz, biz onu takip etmeye geldik' gibi beyanları olmaktadır. Şayet bu arkadaşlar yolsuzluğun, usulsüzlüğün peşindeyse İzmir 8. ağır Ceza Mahkemesindeki dosyaları görmelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesince Felahiye Belediye Başkanı hakkında verilen hükmü incelemelerini istiyorum. Tamamen algı idaresi oluşturma gayret ve çabası içerisinde bulunan bu arkadaşları anlamak maalesef mümkün değildir” ifadelerini kullandı.