Davul ustalarının Cumhurbaşkanı heyecanı

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın tavsiyesi ile Abdal kültüründen gelenlerden kurulan topluluk üyesi 10 davul ustası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20 Haziran'da düzenlenen esnaf iftarına katıldı. Önceden bestelenen 10 maniyi okuyarak, iftar için salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan ustalar, Erdoğan ile kısa süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırşehir ve kültürünü en üst düzeyde tanıtmanın mutluluğuyla kente dönen topluluk üyeleri, yaşadıkları mutluluğu AA muhabiriyle paylaştı.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, yaptığı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf iftarı için Kırşehir'den davul ekibi istendiğini söylediğinde çok mutlu olduklarını belirtti.







Hemen topluluk üyelerinden 10 davul ustası seçtiklerini ve okuyacakları manileri tespit ettiklerini anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"Ustalarla bir araya gelip, organizasyonu söyledim. 'Bizim için Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşılamak şereftir' dediler. 10 davul ustamızı ayarlayarak, Kültür Merkezi Salonu'nda provalarımıza başladık. Süremiz de azdı. Manileri bizzat kendim hazırladım. Kırşehir'in kültürünü ve manevi ortamını o manilere aktarmak gerekiyordu. 10 davulcuya 10 mani hazırladık. Kırşehir'in, Ahi Evran'ın, Caca Bey'in, Aşık Paşa'nın isminin geçtiği maniler yazdık. Ustalarımız ezberledi. Sonra ritmini ayarladık. Yöresel kıyafetlerle çıkıp, Cumhurbaşkanımızı karşıladılar."

Topluluğun başında Ankara'ya giden İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf buluşmasında Kırşehir ve kültürünü en üst düzeyde tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Temur, "Cumhurbaşkanımız yöresel kıyafetli ustaları ellerinde davullarıyla görünce çok mutlu oldu. Ustalarımız tek tek manilerini söylediler. Herkesi tek tek tebrik ederek, bizle aile fotoğrafı çektirdi. İftardan sonra da ustalarımıza teşekkür etti." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak ilgilendi

Kırşehir'de "davulun efsanesi" olarak bilinen topluluk üyesi Adem Göçer de iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davul eşliğinde maniler söyleyerek, karşılama imkanı veren herkese teşekkür etti.

Erdoğan ile ilk karşılaştığında heyecanlandığını aktaran Göçer, "Cumhurbaşkanı ile tokalaşmak bambaşka bir şey oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı gelince biz de davul çalarak, manilere başladık. Bizim orucumuzu açmadığımızı düşünerek 'zemzeminizi aldınız mı?' dedi. Ben de 'sizi gördük efendim, bu bize yeter' diye karşılık verdim." diye konuştu.







Topluluk üyelerinden Burhan Ertaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manilerle karşılama talebi gelince çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Külliye'ye gittik, Cumhurbaşkanımızı 10 kişilik davul ekibinin söylediği manilerle karşıladık. Bize teşekkür etti, çok memnun oldu. Kırşehir'imizi davullarla, manilerle tanıttık. Bu manilerde Kırşehir'in değerleri olan Ahi Evran, Caca Bey, Aşık Paşa'ya da yer verdik." ifadelerini kullandı.





Maniler

Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyelerinin söylediği manilerden bazıları şöyle:

"- Kırşehirden geldim iki büklüm, Omzumda davul yüküm, Ey benim Cumhurbaşkanım, selamün aleyküm...

- Pirimiz Ahi Evran, Aşık Paşa'dır Garipname'yi yazan, Caca Bey'dedir ilim irfan, Kırşehir'de bir başkadır ramazan...

- Kırşehir'dir ilimiz, Muharrem Ertaş'tır babamız, Neşet Ertaş'tır konuşan dilimiz, Çekiç Ali'dir emmimiz, Hacı Taşan bizim dayımız, Sayın Cumhurbaşkanım budur bizim aslımız..."

AA

