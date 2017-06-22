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Davullu zurnalı "sahur halayı"

Yozgat’ta yıllardır ramazanda vatandaşları sahura kaldıran, halkın "Davulcu Recep" diye seslendiği Recep Çevik, mahalle sakinlerinden halay çekmek isteyenleri kırmıyor, talep ettikleri parçaları çalıyor.

Davullu zurnalı "sahur halayı"

Sarıkaya ilçesinde, ramazanlarda sahurda davul geleneğini devam ettiren Recep Çevik, kendisini durdurup halay çekmek isteyen gençleri de kırmıyor. Zaman zaman Çevik'e eşlik eden zurnacı Çetin Kaya'nın nağmeleri eşliğinde halay çeken gençler, ramazanı eğlenceye dönüştürüyor. 


Çocukluğundan beri davul çaldığını belirten Çevik, işini severek yaptığını söyledi.
Çevik, bazen sahurda yolunu kesen gençlerin halay çekmek için istekte bulunduğunu aktararak, "Gençleri kıramıyorum, çalıyorum istediklerini. Ramazandan sonra da bir düğün salonunda davul çalıyorum. İlçede beni çok seviyorlar. Başka olaylar da geliyor başıma sahurda. Torpil atan oluyor, arabayı üzerime süren oluyor, yolumu kesip davul çaldıran oluyor. Ben de çalıyorum, dayanamıyorum, eğlendiriyorum. Ramazandan sonra bahşişlerimi de eksik etmezler, verirler." dedi.
Davulcu Recep’in önünü kesip halay çekme isteğinde bulunan vatandaşlardan Mahmut Yazgı da, çok sevdikleri Recep Çevik'in Sarıkaya’nın yetiştirdiği en değerli insanlardan olduğunu belirtti. 


 Yazgı, "Biz de böyle ara ara onun önünü keseriz, halay çekeriz. O da bizi eğlendirir, sağ olsun kırmaz. Her dediğimizi yapar. Bize böyle, Sarıkaya’ya değişik bir sahur yaptırır. Recep ilçemize, sahurumuza renk katar." diye konuştu.
AA
 

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