“DEAŞ'a karşı müttefiklerle beraber çalışacağız”

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede tüm müttefiklerle iş birliği vurgusu yaparak, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız." dedi.

ABD Kongresinin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attığı adımları anlattı. DEAŞ ve yasa dışı göçmenlerle mücadele vaadini yineleyen Trump, ülkede birliği sağlamak istediğini vurguladı.



Salona girişinde Cumhuriyetçi vekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan ve konuşması sık sık alkışlarla bölünen Trump, yaklaşık bir saat süren hitabında göreve geldiği günden itibaren ekonomi alanında birçok adım attığını belirtti.

ABD'nin güvenliğini sağlama noktasında gerekli gördükleri tedbirleri alacaklarını kaydeden Trump, ABD ve Avrupa'da yaşanan terör saldırılarından örnekler vererek DEAŞ tehdidine karşı kararlılık vurgusu yaptı. DEAŞ'a karşı müttefiklerle beraber çalışma vurgusu Terör örgütü DEAŞ'ı kastederek, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız." diyen Trump, savunma harcamalarında öngördüğü ciddi artışa da dikkati çekti.

Trump, "Söz verdiğim gibi, Müslüman ve Hristiyanları, her din ve inançtan kadın, erkek ve çocukları katleden kanunsuz vahşiler topluluğu olan DEAŞ'ı ortadan kaldırma planı hazırlaması için Savunma Bakanlığına talimat verdim." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinin ciddi oranda artırılması için çalışmalara başladıklarını da aktaran Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük bütçe artışlarından birinin hazırlanmasını istiyor ve orduyu yeniden inşa edecek bir bütçeyi Kongreye gönderiyorum." diye konuştu. İran'a gözdağı, İsrail'e atıf Trump ayrıca İran'ın eylemlerine dikkati çekerek, "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, NATO ile ilişkilere de değindi.

Bu konuda Trump, "Faşizmi tahtından eden iki dünya savaşı ile komünizmi mağlup eden Soğuk Savaş arasında harmanlanmış NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı. Meksika sınırına duvar ABD'nin güney sınırının güvenliği konusuna da konuşmasında yer ayıran Trump, Meksika sınırına duvar inşa edileceğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "Yakın zamanda başlayacak ve bittiği zaman uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı çok etkili bir silah olacak." dedi. "Yoksul şehirlerdeki çocuklarımızın kaderini görmezden geldik" Amerikan orta sınıfının uzun zamandır, yabancı ülkelere kayan istihdam ve refah nedeniyle küçülmekte olduğunu vurgulayan Trump, "Birbiri ardına küresel projeleri finanse ettik ama Chicago, Baltimore, Detroit gibi yoksul şehirlerdeki çocuklarımızın kaderini görmezden geldik. Kendi sınırlarımızı herkesin geçişine ve uyuşturucu seline açık bırakırken diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. Evimizdeki altyapı sistemleri çökerken deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık." dedi. "Öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmalıyız" "Evde ve dışarıda tüm hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmamız gerekiyor." diyen Trump, ölmekte olan Amerikan endüstrilerini yeniden hayata döndüreceğini, orduya ihtiyacı olan kaynağı sağlayacağını, çöken altyapının yeni yollar köprüler, havayolları ve tren yollarıyla yenileceğini taahhüt etti.

Trump, göreve geleli henüz bir aydan biraz fazla zaman geçtiğini hatırlattı.

Başkan seçilmesinden bu yana Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed Martin, Walmart ve daha nicelerinin ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve on binlerce yeni istihdam oluşturacağını açıkladığını dile getiren Trump, "Hisse senetleri 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 3 trilyon dolarla rekor seviyede değer kazandı. Harika F-35 savaş uçaklarının fiyatını aşağı çekerek vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolar tasarruf sağladık ve tüm federal hükümet ihalelerinde milyarlarca dolar kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, önceki yönetimin "istihdam katili" regülasyonlarını ciddi derecede azaltmak için harekete geçtiğini, askeri ve elzem olmayan federal işe alımları durdurduğunu, kamu yetkililerini lobicilik faaliyetlerinden men ettiğini, Keystone ve Kuzey Dakota petrol boru hatlarının önünü açtığını, Transpasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı. "Serbest ticarete kuvvetle inanıyorum ancak ticaret aynı zamanda adil olmalı" Amerikan şirketlerine uygulanan kurumsal vergi oranını düşüreceğini kaydeden Trump, ekonomi takımının şu an "tarihi vergi reformu" üzerinde çalıştığını aktardı.

Ticaret anlaşmalarına da değinen Trump, "Serbest ticarete kuvvetle inanıyorum ancak ticaret aynı zamanda adil olmalı." açıklamasını yaptı. Trump, ABD'ye "Amerikan malı satın al, Amerikalı işçi çalıştır." prensibi ve yaklaşık bir trilyon dolarlık altyapı yatırımıyla milyonlarca istihdam getireceğini ifade etti. Demokratlar Trump'ı ne karşıladı ne de uğurladı Salona girişinde Cumhuriyetçiler tarafından karşılanan ve kürsüye çıkmasının ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Trump'ın Demokrat vekillerle tokalaşmaması, tarihi konuşmanın dikkat çekici bir ayrıntısını oluşturdu.

Demokratlar, Trump'ın Obama yönetimine yönelttiği suçlamaları rahatsızlıkla dinlerken, Cumhuriyetçiler sık sık alkış yağmuruna tuttu.

