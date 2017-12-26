DEAŞ operasyonu: 8 kişi yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüten kişilerin tespiti ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında "DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü" ve kentte ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ikametlerinde, dijital materyallerle birlikte 35 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer iki kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.