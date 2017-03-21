Dedeoğlu STK temsilcileri ile görüştü

Toplantıya Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ile STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.



Toplantıda konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "1 Kasım seçimlerinde seçilme şansımızın az olmasına rağmen hep beraber çok çalıştık çok gayret ettik ve seçildik. 1 Kasım seçimlerinden önce bizim düşüncemiz 'biz kazanamazsak dahil partimiz kazansın' şeklindeydi. Biz ilçemiz için ne yapabiliriz düşüncesindeydik. Sizlere de bizim gibi kapı kapı çalıştığınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçildiğim günden beri ülkeme Kayseri'ye ve Develimize ne yapabilirim onu düşünüyorum onun için çalışıyorum" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Hem kendi imkanlarımızla hem de Büyükşehrimizin imkanlarıyla elimizden geldiği kadar köylerimize, mahallelerimize ve ilçe merkezimize hizmet ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Develi Belediyesi’nin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının haricinde devlet yatırımlarımız var. 2015 yılı seçimlerinde Develili Sami abimizin seçilmesinden sonra devlet yatırımı arttı. 150 yataklı hastanemizin ihalesi yapıldı. Bu yatırımların Develi'mize gelmesine sebep olan Sami Dedeoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. (Kurum Haberi)