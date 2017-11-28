DEĞİRMENCİ, BOSNA’DA METAL İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Arnavutluk, Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan gibi 9 ülkeden 11 sendikanın katıldığı programın ev sahipliğini Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Ismet Bajramovic ve Bosna Hersek Metal İşçileri Sendikası Başkanı Bayro Melez yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Konfederasyon Başkanı İsmet Bajramoviç, Çelik-İş Sendikasının katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikal faaliyetleri hakkında bilgi verdi.









“Kardeş Bosna’ya desteğe hazırız”

Daha sonra konuşan Genel Başkan Değirmenci, Bosna Hersek ile ülke olarak güçlü, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğunu ifade ederek, düzenlenen bu programı önemsediklerini, etkinliğin, gelişen ilişkilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bosna Hersek halkının ve işçisinin mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip olması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Değirmenci, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki sendika yöneticileriyle bir araya gelmiş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Küreselleşen dünyada, uluslararası sendikal işbirliğinin önemi de her geçen gün artmaktadır. Yapacağımız işbirliği çalışmaları, işkolumuz metal sektöründe alınteri döken işçilerin geleceği için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Programın sonunda Değirmenci, basın mensupları aracılığıyla Bosna Hersek kamuoyuna da sendikamızla ilgili bilgiler verdi.

Programın ikinci gününde Değirmenci, Konfederasyon Başkanı İsmet Bajramoviç ve Sendika Başkanı Bayro Melez ile konfederasyon binasında bir araya geldi. Burada da sendikal işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Etkinlikler, katılımcı sendika yöneticilerinin onuruna verilen yemekle son buldu.

(Kurum haberi)