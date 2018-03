Değirmenci: Ülke menfaati için çalışan herkesin yanındayız

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası, sendikanın şube başkanlarını ve yöneticilerini, bölge başkanlarını, bölge temsilcilerini, işyeri temsilcileri ile çok sayıda üyesini, dört gün süren Antalya’daki eğitim seminerinde bir araya getirdi.

30 Kasım-3 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen seminerde 'Sendikal Temsil, İş Sağlığı ve Güvenliği, Etkili İletişim' konu başlıklarından eğitimler verildi.







Antalya’da dev buluşma

600’den fazla kişinin katıldığı ve iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen eğitimler, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ ile Kişisel Gelişim Uzmanı Rahim Aladağ aracılığıyla verildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katıldığı seminerin açılış toplantısında bir konuşma yapan Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan, küresel ekonomik sisteme, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden sendikal faaliyetlere ve hedeflere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.







"Ekmek kavgası veren işçiye hizmet etmenin, yeri ve zamanı yoktur. Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden, her zaman onların yanlarında olun" diyen Değirmenci, "Sendikacılar olarak, bizim tek derdimiz, işçinin refahını sağlamak olmalıdır." diye konuştu.







"Çelik-İş olarak, sürekli hedeflerimizin çıtasını yükselterek, mazeret yerine çözüm üreterek, üyelerimizin ve yüz binlerce metal işçisinin gönlünün başköşesinde, yer alabilmenin derdiyle çalışıyoruz" diyen Değirmenci, "Bizler biliyoruz ki; 40 binden fazla üyemizin, bize ihtiyacı vardır. Bizler biliyoruz ki; metal işkolunda, örgütsüz, güvencesiz, düşük ücretle, sosyal haklardan yoksun, yüz binlerce işçinin gözü yollarda, bizleri beklemektedir" diyerek örgütlenmenin önemine dikkat çekti.







“Dev projeler, metal işçilerini heyecanlandırıyor”

Genel Başkan Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Darbe girişimlerine, komşu ülkelerimizde yaşanan savaşlara, dış gelişmelere ve kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla estirilen olumsuz havaya rağmen, ülkemiz ekonomisinin, birçok ülkeye göre, iyi bir çizgi izlediğine şahitlik ediyoruz. Çeşitli teşvik paketleriyle yatırımcının önü açılmakta, yeni istihdam alanları oluşturulmaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü gibi dev projeler bir bir hayata geçirilmekte, yapımı devam eden, Çelik-İş'i de yakından ilgilendiren ve binlerce insanımıza ekmek kapısı olacak 3. Havalimanı, bizleri heyecanlandırmaktadır. Aynı şekilde, yerli otomobil konusunda atılan adımlar, biz metal işçilerinin, ülkemiz adına umutlarını yeşertmektedir. Bizler, bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü, bu ülke için yapılan her güzel iş, emeğini sermaye yapan binlerce kardeşime, iş kapısı olarak geri dönmektedir.







Sınırlarımızda oynanan oyunlarla, taşeron terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ümmetin son kalesini yıkmak isteyen, yedi düvele karşı, Türkiye, tarihte olduğu gibi bugün de büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye’den yeni bir Suriye, Irak ve Mısır çıkarma hayali kuranlara karşı, her zaman uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir. Bunun için, daha fazla çalışmamız, üretmemiz, sorumluluk almamız ve elimizi taşın altına koymamız gerektiği de su götürmez bir gerçektir.”

