Demir Yol-İş’ten Afrin duası

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demir Yol-İş) Kayseri Şubesi üyeleri tren garı önünde toplanarak Afrin harekatının başarıyla sonuçlanması için ellerini semaya açarak dua ettiler.











Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Harun Ören; “Şanlı komutan Alparslan’ın 1071’de bize yurt ilan ettiği Osmanlıyla dünyaya hükmeden Gazi Mustafa Kemal paşa ile kurtuluş mücadelesi verip, vatan topraklarından tek karış toprak vermeyen bu milletin adı Türkiye’dir. İç ve dış mihrakların desteğini alarak bu toprakları bölebileceğini düşünen üş beş hainin Afrin’deki inlerinde tepelerine binen, vatan uğruna şehit, gazi olan her biri aslan parçası, nereye dendiği zaman ‘Kızılelma’ diyerek gözünü bile kırpmadan vatan için savaşan bu milletin asil evlatlarına TSK’ya, Demiryolu İşçileri Sendikası ve tüm demiryolcular gönlümüz, desteğimiz ve dualarımız Mehmetçiğimiz için. Bu uğurda şehit olan kınalı kuzularımızın mekanları cennet olsun. Kalleşler bilsin ki; Bu millet ve birlik ve beraberliğini sürdürdükçe bu vatanı kimse bölemez. Afrin’de savaşan Mehmetçiğimizden de Yüce Rabbim yar ve yardımcıları olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ellerindeki bayrakları sallayarak harekata destek veren dernek üyeleri kurban kesti.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş