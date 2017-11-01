Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DEMİRTAŞ KAYSERİ'DE YARGILANACAK

Kayseri 12'nci  Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili  Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan  HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdi.

DEMİRTAŞ KAYSERİ'DE YARGILANACAK

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, mahkemenin, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ne gönderdiği talep yazısına gelen cevabı, açıkladı.
HDP Grup Başkanvekili  Filiz Kerestecioğlu, partisinin Eş Genel Başkanı  Selahattin Demirtaş'ın  Kayseri 12'nci  Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, mahkemenin, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu  Edirne Cezaevi'ne gönderdiği talep yazısına gelen cevabı, açıkladı. Bugünkü  Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Kerestecioğlu, Demirtaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 'militan' konumunda olduğu belirtilen yazıda, "İl dışında yapılacak duruşmalara getirilip götürülmesinin firar, olası saldırı ve adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir" denildiğini belirtti.

Kayseri 12'nci  Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili  Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan  HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdi. Talep üzerine  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden  Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevap yazısı gönderildi.

HDP Grup Başkanvekili  Filiz Kerestecioğlu tarafından bugün  Meclis Genel Kurulu'nda okunan yazıda, Demirtaş için 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu' denildiği belirtildi. Kerestecioğlu'nun açıklamasına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden başsavcılığa gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: 

"Edime Özel Tip Cezaevi  Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tartından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir." 

Yazıda, Demirtaş'ın duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılmasına karar verilebileceği belirtildi. Yazının sonunda ise "Anılan mevzuat gereğince işlem yapılamaması halinde ve savunmasının mutlaka huzurda alınmasının gerekli görülmesi durumunda ise 'günsüz' olarak duruşma açılması hususlarını, bilgilerinize rica ederim" denildi. (SON DAKİKA.COM)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
DemirtaşKayseri12.ASLİYECezaMAHKEMESİSelahattinEŞ GENEL BAŞKANIHdpGRUPBAŞKANVEKİLİSON DAKİKA KAYSERİ HABERLERİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.