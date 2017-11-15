DEMiRTAŞ KAYSERi’DEKi DURUŞMAYA KATILMADI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün açtığı 'iftira' davasında yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, güvenlik gerekçesiyle getirilmediği Kayseri adliyesindeki davaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de katılmadı. Dava, 10 Nisan 2018'e ertelendi.



Kayseri'de 10 Mayıs 2015'te, Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan Mahallesi, Alınteri Caddesi'nde bulunan HDP seçim bürosuna taşlı saldırının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtsız kaldığı iddiasıyla dava açtı. Bu davanın düşmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Demirtaş'a karşı açtığı 'iftira' davasının 4. duruşması Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Edirne'de tutuklu bulunan sanık Selahattin Demirtaş, güvenlik gerekçesiyle getirilmediği duruşmaya, SEGBİS ile de katılmadı. Demirtaş'ın avukatı, müvekkilinin mahkemede hazır edilmesini talep etti. Dava, 10 Nisan 2018'e ertelenirken, Selahattin Demirtaş'ın gün gözetmeksizin dinlenmesine karar verildi.

İHA

