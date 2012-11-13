Demirtaş'a Kayseri'den Tepki

“BDP’li ve PKK sempatizanı olan vekiller sabrımızı zorluyor” diyen Ali Yavuz, “Hadlerini aştılar” diye konuştu. Yavuz, “PKK’nın paçavraları ile gösteri yapanların en önüne çocukları süren ve kendileri buna cesaret edemeyenler, 40 bin kişinin katili olan İmralı canisinin heykelini dikmeye cesaret edemezler. Eğer böyle birşey olursa büyük bir infial olur” dedi.

“Gerekirse heykeli başlarına yıkarız” diyerek sert konuşan Yavuz, “Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okumaktır. Biz şehit aileleri olarak bedeller verdik. Bundan sonra da gerekirse bedeller ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.