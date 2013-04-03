Demiryolu Çalışanları Öfkeli

Kayseri Tren Garı’nda düzenlenen eylemde demiryolu Çalışanları Platformu adına konuşan Süleyman Atıcı, “156 yıllık geçmişi olan demiryollarımızın kaderini ve geleceğini tayin edecek olan bir yasal düzenlemenin arifesindeyiz. Yasa tasarısıyla yapılmak istenilen değişikliklerin aslında özelleştirme olduğunu biliyoruz” dedi.

“Dar bir vakitte sıkıştırılan komisyon çalışmaları sırasında iktidar partili milletvekillerince verilen önerge ile TCDD ve bağlı ortaklıkların, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak piyasa şartlarına göre yapılandırılması, demiryolcuların var olan umutlarını da ortadan kaldırdı” diyen Atıcı, “Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kar etmediği gerekçesiyle birçok yolcu seferlerinin seferden kaldırılması söz konusu olacaktır. Bu sebeple 25 Mart 2013 tarihinde Demiryolu Çalışanları Platformu oluşturan kuruluş temsilcileri bir araya gelerek, 16 Nisan 2013 tarihinde hizmetten gelen gücümüzü kullanarak bir günlük iş bırakma eylemi yapacağız.

Henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmemiş olan yasa tasarısının geri çekilmesi için demiryolu Çalışanları Platfırmunu oluşturan sendika, dernek ve vakıflar olarak başlattığımız mücadeleye tüm demiryolları ve halkımızı destek vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.