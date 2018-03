Demokrasiye Evet, Yakıp-Yıkmaya Hayır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Gezi Parkı' eylemleriyle ilgili olarak, herkesin demokratik haklarını, demokratik kurallar çerçevesinde kullanması gerektiğini savunduklarını ancak, yakıp, yıkmaya, kamu düzenini bozmaya 'Hayır' dediklerini ifade ederek, "Artık yeter. Sokaklar boşalsın. Bu işe bir dur deme zamanı gelmiştir. Herkes söyleyeceğini söyledi, artık herkes bu sözleri dinledi. Artık herkes bunun ne olduğunun çok iyi farkında. Biz bu işe yeter diyoruz" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası'nın (Kto) yeni seçilen yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, 'Gezi Parkı' eylemleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, eylemlerin 20. gününü doldurduğunu hatırlatarak, "Demokratik hakların kullanılması noktasında biz her zaman için, demokratik hakların demokratik kurallar içinde kullanılacağını söyledik. Demokratik kurallar çerçevesinde, her türlü fikir söylemek, söz söylemek hürriyetini zaten iş dünyası olarak savunuyoruz ama bu hakları, yazılı kurallara uygun olarak kullanmak gerekir. Yazılı kurallara uygun yapılmayan her türlü hareket zarar verir, kaosa neden olur. Onun için bizim ilk baştan itibaren söylediğimiz söz şu, herkesin fikrini söyleme özgürlüğü vardır ama bunun muhakkak kurallara uygun yapılması lazım. Bu kurallara uygun yapılmayan kaos yaratan görüntüler, maalesef Türkiye'nin içinde bizlerin moraline, dışarıda da ülkenin imajına zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.



"DEMOKRATİK HAKLARA EVET AMA YAKIP YIKMAYA HAYIR"



"Demokratik bir hakkın kullanılmasına evet ama yakıp yıkmaya, kamu düzenini bozmaya hayır, diyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, "İnsanlara, işyerlerine, kamu düzenine, kamu mallarına zarar veren her türlü hareketi kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir. Buna da hayır diyoruz, bunu da kınıyoruz" dedi.



Eylemler konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Herkes sözünü söylediğine göre, sokaklar boşalsın, diyoruz. Sokaklar boşalsın ki, Türkiye olarak bir an önce imajımıza zarar vermek isteyenlere ve toplumsal fay hatlarıyla oynamak isteyenlere fırsat verilmesin. Özellikle son dönemde toplumun fay hatlarıyla ilgili fırsat verdiğimiz kanaatindeyim. Buna fırsat verilmemesi, esas olarak Türkiye'nin işvereniyle, işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla bir bütün olduğunun gösterilmesi lazım. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım, kendimize zarar vermeyelim" diye konuştu.



Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşan biri olarak, özellikle artık sokakların boşalması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Hak aramak için eylem yapanlar, artık esnaf, tüccar, kamu sektörünün haklarını gasp eder noktaya gelmiştir. Türkiye'nin çeşitli noktalarında, özellikle büyük şehirlerde hizmet üreten, mal üreten arkadaşlarımızdan bu tür şikayetler gelmeye başladı. Bu kapsamda, işçi kardeşlerimizden de şikayetler gelmeye başladı. Bu yüzden ben diyorum ki, artık kimse iş yapamaz noktaya gelmiştir, bu işe bir dur deme zamanı gelmiştir. Herkes söyleyeceğini söyledi, herkes bu sözleri dinledi. Artık herkes bunun ne olduğunun çok iyi farkında. Biz artık bu işe yeter diyoruz."



Ziyarette konuşan Kayseri Ticaret Odası (Kto) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hiçyılmaz, 'Gezi Parkı' olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Türkiye'nin önünün kesilmesi, büyümesinin engellenmesi için birtakım olaylar oluyor. Gezi Parkı olaylarının tamamen bitmesi ve Türkiye'nin normal gündemine dönmesi, en büyük arzumuzdur" dedi.



Hisarcıklıoğlu'nun Kto ziyaretinde, bazı TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve ilçe oda başkanları da hazır bulundu.



KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret anısına bir çini işleme tabak takdim ederken, Hisarcıklıoğlu da Hiçyılmaz'a cam tabak içinde çikolata verdi. Hisarcıklıoğlu ayrıca Hiçyılmaz ve ilçe Oda başkanlarına TOBB'nin bastırdığı ve içinde Yunus Emre'nin şiirlerinin bulunduğu bir kitap hediye etti.