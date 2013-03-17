Deniz Baykal Kayseri'de Konferas Verecek

Yeni Ufuklar Derneği binasında bir basın açıklaması düzenleyen Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah, “2002 yılında kurulan Yeni Ufuklar Derneği, kurulduğu günden itibaren Kayseri'nin en aktif sivil toplum örgütlerinden birisi hâline geldi, aradan geçen on yılda sayısız kültürel ve sosyal faaliyete ev sahipliği yaptı” diye konuştu.

Argunşah, “Kayseri, taşrada ülke siyasetine önemli aktörler kazandıran bir şehir. Ankara'da olup bitenleri en çok merak eden şehirlerin başında geliyor. Biz de şehrimizin merakını gidermek, ülkemizde devam eden İmralı süreci ve yeni Anayasa’nın hazırlanması sürecinde neler yaşandığını üç partinin temsilcilerinden duymak, bir yandan onların bu sürece yaklaşımlarını öğrenmek, diğer yandan da aklımızdakileri, endişelerimizi onlarla paylaşmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Argunşah konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Siyasi parti temsilcileri arasında bize ilk dönen ve ilk olumlu cevabı veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'dır. Kendisiyle vardığımız mutabakatla 27 Mart 2013 Çarşamba akşamı saat 19.00'da İl Özel İdare Salonu'da "Türkiye'nin Meseleleri" konulu bir konferans vereceklerdir. Basın, Sayın Baykal'ın Kayseri programıyla ilgili olarak ileriki günlerde ayrıca bilgilendirilecektir.”