Derin Baro Kamuoyuna Yanlış Bilgiler Veriyor

Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Kayseri Adliye Sarayı içinde Baro’ya ayrılan bölüm ile ilgili tartışmaları değerlendirerek, “Projemiz 4 ay önce hazırdı. Çıkardığımız malzemeleri orijinal haliyle koruyarak Adalet Bakanlığımıza teslim edeceğiz” dedi.



“Eski adliyede 40 yıllık şartları bilen avukatlar olarak bizler de bir mücadele vererek bin 200 metrekarelik bir mekan elde ettik. Yeni adliye içinde avukatlarımızın ve baro çalışanlarının kullanacağı bir proje hazırlatmıştık. Bu projeyi 4. Ayda kamuoyu ile paylaşmıştık. 40 yıldır çekilen sıkıntılardan sonra mesleğin onurunu temsil edecek bir baro alanına ihtiyacımız vardı” diyen Konaç, “Bununla ilgili olarak yapılan proje tüm avukatlarımız tarafından baronun sitesinde görüldü ve iltifat da gördü. Bu projeyi ücretsiz olarak yaptırıyoruz. Baro alanı içinde sununla ilgili olarak çalışma yapıyoruz.

İsraf etmek veya zarar vermek bizim kitabımızda yoktur. Ancak bir takım şeylerle ilgili olarak yeni değişiklikler ve projeye uygun hale getirmek için tavanlarda ufak tefek değişiklikler hem de kapıların bir kısmında değişiklikler yaptık. Kafeteryada kullanılan ve kalitesiz olan seramiklerin bir kısmını değiştirmek noktasında çalışmalarımız oldu” diye konuştu.

Konaç, “Çıkardığımız kapıları ve tavan malzemelerini özellikle Adalet Bakanlığı’na sorarak ne yapmamız gerektiği ve iade edilmesi konusunda da gayret ediyoruz. Onları inşallah orijinal şekli ile koruyarak iade edeceğiz” diyerek, “Burada yakıp yıkmak, dökmek, kamu malına veya devlet bütçesine zarar vermek bizim gündemimizde olabilecek bir şey değil. Konuyla ilgili olarak sadece projeye uygun birkaç değişiklik yapıldı.

Bu proje yaklaşık 4 ay önce ilan edildikten bu güne kadar hiçbir avukat arkadaşımızdan veya görevlilerden herhangi bir eleştiri almadık. ‘Yapmayın veya uygunsuz bir proje’ konusunda da bir eleştiri olmadı. Adliyenin geçici kabulü geciktiği için adliye taşınmadan önce bize geç teslim edildiği için orada yapılan tadilatlar adliye açıldıktan sonra da devam ediyor. Tahmin ediyorum bir ay içinde tamamlanacak. Türkiye’de Kayseri Barosunun mekanı ve yeri Türkiye Baroları ve Adliyeleri içerisinde en geniş mekana ve en güzel mekana sahip olacak” ifadesinde bulundu.

Konaç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Benim içimi yakan konulardan bir tanesi, bu gün konjonktür olarak çok kullanılıyor. Kayseri’de bir derin baro, bir derin baro lobisi var. Gazetecilere ve televizyonculara baro ile ilgili olarak yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Herhalde seçimden kalan sıkıntının bir şekliyle tezahürü olsa gerek ki, hakkımızda ve aleyhimizde bir takım gazetelerde haberler var.

Başsavcı da yapılan tadilatlar sırasında sistemin çöktüğü yönünde bir açıklama yapmış. Keşke Başsavcımız konu ile ilgili olarak önce bizimle görüşmüş olsaydı. Konuyu gazetelerden okudum. Bizimle irtibata geçseydi ve konu ile ilgili olarak bilgi verseydi bunu düzeltmek ve telafi etmek için şansımız olurdu.

Kayseri Barosundaki avukatlar 40 yıldır çok kötü şartlarda hizmet veriyorlardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir manada eziyet ve sıkıntı çektiler. Bundan sonra yapacağımız yer inşallah çok nezih, çok nitelikli şartlarda avukat arkadaşlarımıza meslek onurunu yaşatacak bir baro olma konusunda ilerliyoruz. Bunun yanında sosyal tesis aldık ve tadilatları başlıyor. Yargının üç önemli ayağı olan Hakim, Savcı ve Avukat olan avukatlara nitelikli bir baro hizmeti verebilmek için gayret ediyoruz. Elbette ki kusurlarımız ve hatalarımız olabilir. Bunu telafi etmek bizim için önemli bir değerdir. Bir ay içinde tahmin ediyorum adliye içindeki eksikliklerimizi tamamlayacağız. Sistem içinde bizden kaynaklanan sıkıntı varsa kamuoyundan ve arkadaşlarımızdan da özür dileriz. Ancak nitelikli bir hizmetin verilmesi için belli sıkıntıların çekilmesi gerekiyor.

Eğer tadilata erken izin verilebilseydi, bize anahtar erken teslim edilebilseydi, adliye açılmadan sıkıntılarımızı gidererek taşınabilirdik. Ancak bize geç teslim edildiği için ve bizim projeyi tamamlamak için birkaç aya ihtiyacımız olduğu için bu aksama yaşandı. Bu küçük aksamalar dışında haberlerde yer aldığı gibi asla bir granit sökümü falan olmadı. Kalitesiz birkaç fayansla ilgili olarak evet söküm yaptırdık. Çünkü ıslak zemin noktasında hizmet veren bir yerde bu fayansların çok fazla ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığı projeyi çizen mimar arkadaşımız tarafından ifade edildi. Bunun haricinde Kayseri Adliyesi içinde sistemi bozacak bir durumun içinde asla olamayız. Varsa bununla ilgili olarak yapılacak çalışma, onu da en kısa zamanda telafi ederiz. Tavan malzemeleri ve kapıları da koruyoruz. Adalet Bakanlığı ile görüşerek bunları nereye teslim edeceğimizi sorup onları israf etmeden gerekli yerlere teslim edeceğiz.”