Derviş Binboğa defnedildi 

İpek Turizmin kurucularından işadamı ve eski siyasetçi Derviş Binboğa, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Binboğa Hunat Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına MHP 25. Dönem Milletvekili Hasan Ali Kilci, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Binboğa ailesi ile yakınları katıldı.
Derviş Binboğa'nın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Derviş Binboğa'nın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
İHA