Destici'den Abdullah Gül'e çağrı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Destici, 'Cumhur ittifakının yanında olacağımızı söyledik. İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz.Bu hafta Cumhurbakanımız ile görüşeceğiz' dedi.

"ABDULLAH GÜL DÖNÜP GEÇMİŞE BAKMALI"

Gazetecilerden gelen Abdullah Gül sorusu üzerine Destici şunları şöyledi:

"Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden birisi. Onun da çok yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün 2007'de dönüp bakması lazım. Şimdi o döneme baktığınız zaman bir 367 krizi vardı, bu krizin öncesinde bir tarafta iki blok var bir cumhur ittifakı bir de diğerleri, cumhur ittifakının başında Erdoğan, 'kardeşim Abdullah Gül' diyerek aday gösterdiği Erdoğan var. Bir dönem grubuyla meclise giren Devlet Bahçeli var. Gül'ü koşulsuz destekleyen BBP var. Diğer tarafta Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu deneyen bir taraf var. Buradan bu beklentileri tatmin edecek bir karar olacağını düşünüyorum." (TİMETURK.COM)