Develi'de koyun kırım şenliği düzenlendi





Programda günün önemini anlatan konuşmaların ardından temsili olarak iki koyun kırkımı Sultan Sazlığı Atlı Spor Kulübü Ciritçilerinin Cirit gösterisi, ip çekme etkinlikleri yapıldı. Programa Develi Kaymakamı Murat Duru ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan Sazlığı Atlı Spor Kulübü ciritçilerinin yaptığı gösteriler nefes kesti.







Programda konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizin eşrafı Köylüoğlu, Beşparmak, Kapusuz ve Parıldı ailelerinin Erciyes’in eteklerinde düzenledikleri ’4.Geleneksel Koyun Kırkım Şenliğine’ katıldık. Orta Asya’dan göç ederek Anadolu’yu vatan edinen Necip Türk Milleti koyunuyla keçisiyle ve atıyla tarihinde olduğu gibi Anadolu topraklarında da her zaman tabiatla iç içe olmuş ve bu durum geleneksel kültürünü de oluşturmuştur. İşte bu kültürün ögelerinden biri de koyun kırkım kültürüdür. Bu güzel ve anlamlı kültürü yaşatmaya çalışan Develili ailelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. (İHA)