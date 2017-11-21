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Develi Derneği’nin yeni başkanı Orhan Cebeci 

Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği’nin genel kurulu yapıldı. Başkanlığa gazetemiz yazarlarından M. Orhan Cebeci seçildi.

Develi Derneği’nin yeni başkanı Orhan Cebeci 

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Develi ve Yöresi Derneği 16.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.



Genel kurula AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, ilçe ve köy dernek başkanları, hayırsever iş adamları ve üyeler katıldı.



Divan Başkanlığını derneğin Onursal başkanı Osman Deveci’nin yaptığı genel kurulda konuşan Milletvekili Sami Dedeoğlu, Derneğe yardım eden hayırseverlere ve eski yönetime teşekkür ederek, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.



Genel kurulun ardından Develi ve Yöresi Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



M. Orhan Cebeci (Başkan),  Hatice Ayden, Mustafa Tırtır, Yusuf Palamut, Mustafa Karaca, Cavit Avcı, Recep Bozlağan, Turan Aksu, Seyit Halit Subay, Mehmet Beşparmak, Mustafa Ağca, Cemal Karakaya, Ayşe Salman, Orhan Deveci, Hanife Salman.



Genel kurulun sonunda ise eski başkan Mehmet Papağa’ya hizmetlerinden ötürü M. Orhan Cebeci tarafından plaket takdim edildi.

Kayseri Gündem 
 

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