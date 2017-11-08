Devlet Bahçeli seçim barajının düşmesini istedi

Yüzde 10'luk seçim barajı konusundaki düşünceleri sorulan Bahçeli, "Yüzde 10 barajı Türkiye'de çok ağır bir baraj." diyerek, geçmişte, bölücü unsurların TBMM'de temsiline imkan vermeyecek bir baraj oranı olarak yüzde 10'un devamından yana olduklarını hatırlattı. Bu oranın, değişik ittifaklarla veya başka türlü kararlılıklarla aşılabilir bir duruma geldiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye'de iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Artık bu zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek, kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız, demokrasi içerisinde bunu nasıl başarırız, Türkiye'yi nasıl bir istikrar ve normalleşme sürecine getirebiliriz konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Bu yüzde 5 mi olur Batı demokrasilerindeki gibi, yüzde 7 mi olur yoksa yüzde 10'da kalıp böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazım. Bu konuyu yaparken bir başka partiyi yok farz edip ezerek kendine bir yol çizmeye çalıştığında da onun da bir anlamının olmadığı görüldü. Bütün bunlardan ders çıkartmak lazım."

"Meclis Başkanlığı için MHP bir aday çıkartacak"

Meclis Başkanlığına MHP'nin bir aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusu üzerine ise Bahçeli, MHP'nin geçmişten bu yana Meclis Başkanlığı seçimlerinde ilkeli davrandığını ve parti içinden bir aday çıkardıklarını hatırlatarak, yine bu ilkelerine devam edeceklerini ve bir aday çıkartacaklarını bildirdi.

"Bu tartışmayı yersiz buluyorum"

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör" söylemini değerlendiren Bahçeli, bu tartışmayı yersiz bulduğunu söyledi.

Bahçeli, "Yani Türkiye'de diktatör olmayı da gerekli kılacak bir durum söz konusu değil. Geçmişteki diktatör örneklerini dikkate aldığınız vakit, diktatör olma hevesi taşıyanlar da örneklerden ders çıkartıp varsa düşüncesi, hevesi vazgeçmesi lazım." dedi.

"MHP, bir erken seçimden yana değildir"

CHP'nin erken seçim talebine parti görüşü olarak saygı duyduklarına dikkati çeken Bahçeli, "Ama MHP, bir erken seçimden yana değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu CHP ama şu an herhalde bir yerlerden çok büyük güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç, zannederim adalet yürüyüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümete uluslararası ilişkilerde ve terörle mücadelede tam destek veriyoruz"

Bu bakımdan MHP olarak, hükümete uluslararası ilişkilerde ve terörle mücadelede tam destek verdiklerini vurgulayan Bahçeli, bu desteği kimin nasıl algıladığına ise saygı duyduklarını ifade etti.