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Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e adaylık uyarısı

MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağın solun dolduruşuna gelip aday olmasının, izah edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Burada gündemi değerlendiren MHP Lideri, 2019'da aday olacağı iddia edilen Abdullah Gül hakkında da konuştu.



"İZAH EDİLEBİLECEK DURUM DEĞİL"
Bahçeli,"Sayın Abdullah Gül Bey, AK Parti içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjonktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir.

"SAĞIN SOLUN DOLDURUŞUNA GELMEMELİ" 
"Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım..." ifadelerini kullandı. (en son haber.com)

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