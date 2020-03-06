“DEVLETİMİZİN VE ORDUMUZUN DESTEKÇİSİYİZ”

Çerkes dernekleri ortak bir basın açıklaması yaparak, devletin aldığı kararların ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü mücadelelere destek olduğunu ilan etti. Ortak açıklama metnini Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü okudu. Başkan Görücü sözlerine şu ifadelerle başladı: “Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan Bahar Kalkanı Harekatı’nı desteklediğimiz gibi varılan ateşkesi de Çerkes dernekleri olarak destekliyoruz. Şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şüheda listesine giren şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktadır. Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, 1864’te Çerkes sürgününde olduğu gibi Dünya sessiz kalmıştır.”
Açıklamanın devamında Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Görücü, şu ifadelere yer verdi: “Buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan, bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşam hakkını korumak, tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur.
Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatlarına bu necip milletimiz nasıl destek verdiyse aynı desteğini bu operasyon için de vermektedir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Türkiye’nin Suriye’deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
Önümüze çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz.
Fedakar ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti olan bu vatana, her koşulda sahip çıkacağımızı, devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza vereceğimizi bir kez daha dünyaya haykırmak istiyoruz.
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Çerkes derneklerinin yaptığı ortak açıklamada şu dernek ve başkanların isimleri yer aldı: Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı – Cemil Görücü, Kayseri Kafkas Derneği – Kenan Kızılkaya, Uzunyayla Kültür Derneği – İlyas Çetin, Kaynar Derneği – Mustafa Albayrak, Aşağıborandere Derneği – Hamdi Bayram, Methiyeliler Derneği – Şenol Daşdemir, Sacayağı Derneği – Murat Öztemur.
Açıklamanın devamında Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Görücü, şu ifadelere yer verdi: “Buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan, bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşam hakkını korumak, tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur.
Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatlarına bu necip milletimiz nasıl destek verdiyse aynı desteğini bu operasyon için de vermektedir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Türkiye’nin Suriye’deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
Önümüze çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz.
Fedakar ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti olan bu vatana, her koşulda sahip çıkacağımızı, devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza vereceğimizi bir kez daha dünyaya haykırmak istiyoruz.
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Çerkes derneklerinin yaptığı ortak açıklamada şu dernek ve başkanların isimleri yer aldı: Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı – Cemil Görücü, Kayseri Kafkas Derneği – Kenan Kızılkaya, Uzunyayla Kültür Derneği – İlyas Çetin, Kaynar Derneği – Mustafa Albayrak, Aşağıborandere Derneği – Hamdi Bayram, Methiyeliler Derneği – Şenol Daşdemir, Sacayağı Derneği – Murat Öztemur.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı