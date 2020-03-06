“DEVLETİMİZİN VE ORDUMUZUN DESTEKÇİSİYİZ” Kayseri Çerkes Dernekleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama metnini Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü okudu. Başkan Görücü, Çerkes dernekleri olarak düzenlenmiş olan Bahar Kalkanı Harekatına ve varılan ateşkes kararına da destek verdiklerini belirterek, “Önümüze çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz” dedi.

06 Mart 2020 Cuma 15:12