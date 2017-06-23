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Devletin zirvesi Özhaseki için geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin annesi Şükran Özhaseki bugün Cuma namazının ardından toprağa verilecek. Anne Özhaseki’nin cenaze namazına başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletin zirvesinin tam kadro katılması bekleniyor.

Devletin zirvesi Özhaseki için geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin hayatını kaybeden annesi Şükran Özhaseki’nin cenaze namazının kılınacağı caminin etrafında kuş uçurtulmuyor. Cenaze namazı öncesinde, namazın kılınacağı Cami-i Kebir ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caminin çevresi bariyerlerle kapatılırken, namaza katılacak vatandaşlar için arama noktaları kuruldu.

79 yaşında hayatını kaybeden Şükran Özhaseki, bugün Cuma namazını müteakip Cami-i Kebir’de kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Erdoğan ve Yıldırım’da katılacak
Şükran Özhaseki’nin cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor. Erdoğan, Kayseri’den sonra da Harran ilçe merkezinde kurulacak Kardeşlik Sofrası İftarı için Şanlıurfa’ya geçecek.

Çelenk yerine bağış yapılması istendi
Vefat eden merhume Şükran Özhaseki’nin cenaze töreni için Bakanlık sitesinden açıklama yapılarak çelenk yerine Kızılay ya da Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulması istendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin annesi Şükran Özhaseki vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi, Cuma Namazı'na müteakip Camii Kebir Camii’nde kılınacak namazın ardından Kayseri Asri Mezarlık’ta defnedilecektir.  Merhume Şükran Özhaseki'nin cenaze törenine çelenk göndermek isteyenlerin Kızılay ya da Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmaları rica olunur.”

Kayseri Gündem

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