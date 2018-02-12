Dikkat! 8 mahallede sular kesilecek

Su kesintisinin, içme suyu hat çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “ İdaremiz tarafından yapılacak olan Ø 500 çelik deplase bağlantı çalışması sırasında Yavuz Selim, Ahievran, Kocasinan, Beyazşehir, Cırgalan (Kısmi), Gesi Fatih, Gesi Cumhuriyet ve Yeşilyurt (Kısmi) mahallelerinde su kesintisi olacaktır,”dedi.

Söz konusu mahallelerde su kesintisinin yarın (Salı) saat 12.00’da başlayıp saat 20.00’a kadar devam edeceğini belirten Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi