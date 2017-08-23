Dikkat! Artık özel otomobillerde de zorunlu 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde; ‘’Ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari ve özel tüm araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir’’ dendi. Buna göre Türkiye’de 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde bütün taşıtlar kış lastiği kullanmakla yükümlü hale geldi. Uygulama kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edilen araçlara 625 lira para cezası uygulanacak.







Araçta zincir de olsa, kış lastiği zorunlu





Sürücüler tarafından araçta bulunmasının bir güvence olarak görüldüğü ‘patinaj zinciri’ de kış lastiği tebliğinde yer aldı. En çok merak edilen sorulardan biri olan ‘’Zincirim var, yine de kış lastiği takmam gerekir mi?’’ sorusu düzenlenen tebliğle; ‘’Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz’’ şeklinde yanıt buldu. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçebilecek. Ayrıca kış lastiği takılı tüm araçların da kış koşullarında zincir bulundurması zorunlu.

(haberler.com)