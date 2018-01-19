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Dilencilik yapan 90 şahıs hakkında işlem yapıldı

Kayseri’de Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, dilencilik yaparak, tartıcılık yaparak, mendil satarak sürücüleri ve yayaları taciz eden 90 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Dilencilik yapan 90 şahıs hakkında işlem yapıldı

Kayseri’de bir ay içerisinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmalarda bir çocuğun ailesine Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün” ihlali suçundan işlem yapıldı. 38 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince işlem yapılırken, 18 yaşından büyük 51 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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