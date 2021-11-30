DİLİPAK BUNU HAKETMEDİ

Ankara 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu ağır cezanın yanında, AK Parti Kadın kollarının 81 ilde Abdurrahman Dilipak için açtığı davada devam ediyor. Bu davalardan nasıl bir sonuç çıkacağını bilemiyoruz.

Ömrünü Adaletin, İslamın, hukukun, hayat bulması için adamış olan, ülkemizde birçok idareci, ilim adamı ve mütefekkirin yetişmesine vesile olan Abdurrahman Dilipak gibi kıymetli bir şahsiyete Ankara 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği 100.000 TL ağır para cezasını ve 81 ilde kadın kollarının açtığı tazminat davalarını, Vefa Hukuk ve Adalet adına asla kabul edilemez buluyoruz.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; yazar Abdurrahman Dilipak’ın kendi beyanı ile kastetmediğini söylediği ithamlar için yargılanması, 100.000 TL ağır para cezasına çarptırılması ve 81 ilde hakkında dava açılmasını hak edilmeyen Vefa duygusuna, uymayan uygulama olarak görüyoruz. İlgili kadın kollarının 81 ilde Dilipak hakkında açtıkları Davayı geri çekmeye davet ediyor, Dilipak ve Kadın kollarını bir araya gelerek birbiri ile helalleşmeye davet ediyor, Dilipak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İHH CMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

İHH insani yardım vakfı çatısı altında faaliyet gösteren 4 gencimiz elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Geçen cumartesi günü Bursa'da yapılan teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan yola çıkan genç İHH Başkanı Kaan Talip Tığlı, genç İHH lise başkanı Muratcan Kaya,Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi ve yedihilal teknoloji sorumlusu Yusuf Taha Göktaş, Bursa yakınlarında geçirdikleri elim bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdir.

Kayseri gönüllü kültür kuruluşları Derneği olarak; hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, aileleri İHA ve Baykar camiasına başsağlığı ve sabır dileklerimizi bildiriyoruz. Meydana gelen korkunç kaza ile ilgili varsa şüphelerin giderilmesi için, Emniyet teşkilatımızı detaylı inceleme yapmaya davet ediyıoruz.

