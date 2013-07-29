Dilipak'tan Kayseri'de Yerli- Köylü Ayrımı Yapanlara Ağır Sözler

Ak Parti Kayseri Milletvekillerinden Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer’in de katıldığı Abdurrahman Dilipak’ın konuşmacı olarak yer aldığı Ak Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği Ümmet İftarı Programı Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dilipak, Ortadaoğu’da ve dünyada yaşanan olaylara dikkatleri çekerek, yaşanan ırkçılık ve ayrımcılıkları sert bir dille eleştirdi. Çin’de bir buçuk milyar insan yaşadığını 200Milyon’dan fazla Müslüman var olduğunu vurgulayan Dilipak; “Çin’de sadece Doğu Türkistanlı Türkler yaşamıyor. Çin’de 200 Milyon Hui Müslümanı yaşıyor. Bunlar Çinli Müslümanlar. Çin’de sadece Müslümanlara ve Türklere de zulmedilmiyor. Çinlilere, Budistlere’de zulmediliyor. Biz bir zulme karşı çıkarken din milliyetçiliği yapamayız.” dedi. Dilipak bu konuşmasının ardından Kayserililere hitaben; “Ben bunu kime söylüyorum: köylüler, şehirliler… Köylü-şehirli ayrımı yapmak Irkçılıktır, faşizmdir, şeytanın mirasıdır. Yok öyle bir şey. Doğduğunuz yeri, anne babayı, derinizin rengini, cinsiyetinizi siz mi seçtiniz? Bundan dolayı kim üstünlük veya gerilik taslıyorsa başındaki çaputa yüzündeki kıla bakmayın. Onlar peygamber varisi değiller.” ifadelerini kullandı.

İlk lanet ırkçılığadır

Üstünlüğün ancak takvada olduğunu hatırlatan Dilipak; “Vay o namaz kılanların haline ki onlar yetimin hakkını yerler. Eğer ırkçılık yapıyorlarsa veya birilerine üstünlük taslıyorlarsa fıtratlarında dolayı onlar şeytanın mirasçılarıdır. İlk haram ve ilk lanet ırkçılığadır. H.z. Allah şeytanı yarattığında şeytan ben üstünüm dedi. Ben ateşten yaratıldım, Âdem topraktan dedi. İlk ırkçı şeytandır. Allah’ın ilk laneti ırkçılığadır. İlk haram ilk günah ırkçılıktır.” Şeklinde konuştu.



Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Mesut Davarcı