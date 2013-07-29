Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilipak'tan Kayseri'de Yerli- Köylü Ayrımı Yapanlara Ağır Sözler

Ak Parti Gençlik Kolları’nın Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde Ümmet İftarı programına davetli olarak gelen Abdurrahman Dilipak ayrımcılıklara dikkat çekerek Kayserililere hitaben “Köylü Şehirli ayrımı yapmak şeytan mirasıdır” dedi.

Dilipak'tan Kayseri'de Yerli- Köylü Ayrımı Yapanlara Ağır Sözler

Ak Parti Kayseri Milletvekillerinden Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer’in de katıldığı Abdurrahman Dilipak’ın konuşmacı olarak yer aldığı Ak Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği Ümmet İftarı Programı Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dilipak, Ortadaoğu’da ve dünyada yaşanan olaylara dikkatleri çekerek, yaşanan ırkçılık ve ayrımcılıkları sert bir dille eleştirdi. Çin’de bir buçuk milyar insan yaşadığını 200Milyon’dan fazla Müslüman var olduğunu vurgulayan Dilipak; “Çin’de sadece Doğu Türkistanlı Türkler yaşamıyor. Çin’de 200 Milyon Hui Müslümanı yaşıyor. Bunlar Çinli Müslümanlar. Çin’de sadece Müslümanlara ve Türklere de zulmedilmiyor.   Çinlilere, Budistlere’de zulmediliyor. Biz bir zulme karşı çıkarken din milliyetçiliği yapamayız.” dedi. Dilipak bu konuşmasının ardından Kayserililere hitaben; “Ben bunu kime söylüyorum: köylüler, şehirliler… Köylü-şehirli ayrımı yapmak Irkçılıktır, faşizmdir, şeytanın mirasıdır. Yok öyle bir şey. Doğduğunuz yeri, anne babayı, derinizin rengini, cinsiyetinizi siz mi seçtiniz? Bundan dolayı kim üstünlük veya gerilik taslıyorsa başındaki çaputa yüzündeki kıla bakmayın. Onlar peygamber varisi değiller.” ifadelerini kullandı.

İlk lanet ırkçılığadır

Üstünlüğün ancak takvada olduğunu hatırlatan Dilipak; “Vay o namaz kılanların haline ki onlar yetimin hakkını yerler. Eğer ırkçılık yapıyorlarsa veya birilerine üstünlük taslıyorlarsa fıtratlarında dolayı onlar şeytanın mirasçılarıdır. İlk haram ve ilk lanet ırkçılığadır. H.z. Allah şeytanı yarattığında şeytan ben üstünüm dedi. Ben ateşten yaratıldım, Âdem topraktan dedi. İlk ırkçı şeytandır. Allah’ın ilk laneti ırkçılığadır. İlk haram ilk günah ırkçılıktır.” Şeklinde konuştu.

Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Mesut Davarcı

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tuğrul ER 5 yıl önce

BE hey yayıncı vatandaş,
Bu haberi okuyan insan sanki Abdurrahman bey Kayseriye gelmiş köylü şehirli ayrımı yapanları eleştirmiş çekmiş gitmiş gibi algılanır. O kadar önemli ve güncel konular vardı ki o konuşmada nasıl bu nasıl bir cımbız ki bu konuyu seçip böyle bir haber yapılabiliyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ali yücel 5 yıl önce

bu yorumu sen mi yazdın

Cevapla
Beğenmedim! (0)