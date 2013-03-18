Dini yok sayan bir milliyet anlayışı olmaz

Güleç, 70 yıldır yanlış empoze edilen bir milliyetçilik anlayışı olduğunu belirterek, bu milliyetçilik anlayışının hem Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına hem de günümüzde yaşanan ırkçı söylemlerin ve problemlerin vuku bulmasına neden olduğunu aktardı.
Yeni Asya Gazetesi Kayseri Temsilcisi Mehmet Kulak ise; Bediüzzaman’ın insanların manevi hastalıklarını gidermek için bir çaba harcadığını belirterek; “Üstad, Ruslara karşı savaşmış ve esir düşmüş, İngilizlerin İstanbul’da ki oyunlarını bozmuştur. Risalelerinde tepeden inme değil, gönüllere hitap ederek manevi hastalıklara karşı çareler aramıştır” ifadelerine yer verdi.