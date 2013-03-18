Dini yok sayan bir milliyet anlayışı olmaz

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin 53. vefat yıl dönümü vesilesi ile Yeni Asya Kayseri Temsilciliği tarafından İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu’nda bir program gerçekleştirdi. Gerçekleşen programda Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Said Nursi’nin Milliyetçilik anlayışının dini yok sayan bir milliyetçilik anlayışı olmadığını söyleyerek; “Etnik kökenlerimizin farklılığı bizi birbirimize düşman eden unsur olmamalı” dedi.

Güleç, 70 yıldır yanlış empoze edilen bir milliyetçilik anlayışı olduğunu belirterek, bu milliyetçilik anlayışının hem Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına hem de günümüzde yaşanan ırkçı söylemlerin ve problemlerin vuku bulmasına neden olduğunu aktardı.

Yeni Asya Gazetesi Kayseri Temsilcisi Mehmet Kulak ise; Bediüzzaman’ın insanların manevi hastalıklarını gidermek için bir çaba harcadığını belirterek; “Üstad, Ruslara karşı savaşmış ve esir düşmüş, İngilizlerin İstanbul’da ki oyunlarını bozmuştur. Risalelerinde tepeden inme değil, gönüllere hitap ederek manevi hastalıklara karşı çareler aramıştır” ifadelerine yer verdi.