Diploma her şey değil!

Okula ait salonda gerçekleştirilen konferansa İl Müftüsü Güven ile birlikte, Okul Müdürü Sezer İnan, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurettin Çakır, Coğrafya Öğretmeni Önder Durmuş, okulun diğer öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kendi tecrübelerinden söz açarak konuşan ve öğrencilere, neler yapmaları ve nelerden kaçınmaları noktasında ciddi bir yol haritası oluşturmak isteyen Güven, öğrencilerin ve gençlerin, kendilerine muhakkak surette yakın, orta ve uzak vadede hedef belirlemeleri gerektiğini söyledi.







Güven, lise yıllarındayken kendisini yazmaya yönlendiren ve iyi bir eğitimci olacağına dair kendisini yüreklendiren Edebiyat öğretmenini örnek göstererek, büyüklerin, tecrübe sahiplerinin ve özellikle de eğitimcilerin öğrenciler üzerindeki etkilerinin, yönlendirmelerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Okumaktan maksadın, sadece diploma sahibi olmak gibi basit bir şeye indirgenemeyeceğine, bunun ileriye dönük yararlı bir davranış olmayacağına vurgu yapan Müftü Güven, öğrenmenin, ilim sahibi olmanın, diploma sahibi olmaktan daha öte bir değer ve erdem olacağını söyledi.

İlim öğrenmenin, ilmi diri ve dingin tutabilmenin kolay bir şey olmadığına da değinen Güven, “emeksiz yemeğin”, “zahmetsiz rahmetin” olmayacağı konusunun üzerinde durarak öğrencilere ve özellikle de gençlere, önlerine konulan hizmetlerden gereğince faydalanmalarını ve daima değer üretmelerini tavsiye etti.

(Kurum Haberi)

