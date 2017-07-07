Diriliş Ocakları Uygurlara sahip çıktı

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, Diriliş Ocakları Genel Başkanı Cihan Uruç ve Doğu Türkistan Vakfı Eski Başkanı yazar Hamit Göktürk ortak bir basın açıklaması ile, Doğu Türkistan'da Çin'in Müslüman Türklere uyguladığı insanlık dışı uygulamalara vurgu yaptılar.





Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklama da; "Çin hükümetinin Doğu Türkistan Türklerine uyguladığı zulüm halen devam etmektedir. Uygur kanı akmaktadır. 5 Temmuz Urumçi katliamı, Doğu Türkistan'ın özgürlük mücadelesinde bir kilometre taşıdır. Dünya İslam Birliği Teşkilatı da Doğu Türkistan için etkin bir kamuoyu oluşturamamıştır" dedi.





Basın açıklamasını tertipleyen Diriliş Ocakları'nın Genel Başkanı Cihan Uruç ise yaptığı açıklamada; "Maalesef görüyoruz ki STK'ların büyük çoğunluğu, Doğu Türkistan davası hakkında çalışmalar yapmıyor. Diriliş Ocakları olarak her daim soydaşlarımızın yanında olup, kamuoyu oluşturmak için çaba sarf edeceğiz. Katil Çin devleti yıllardır soydaşlarımıza karşı akıl almaz işkence ve zulüm uygulamaktadır. Zorunlu kürtaj uygulamaları ile, Uygur kardeşlerimiz azınlığa düşürülmeye çalışılıyor. İslami yasaklarla Doğu Türkistanlılar en temel evrensel haklardan birisi olan inanç özgürlüğü konusunda kısıtlanıyor" dedi.







Diriliş Ocakları Genel Başkanı Uruç aynı zamanda "DEAŞ dün Telafer'de 200 soydaşımızı şehit etmiştir. Bizler Allah'a iman etmişiz. Ona güveniyoruz. Sahip olduğumuz genlere güveniyoruz. İllaki bir gün bir Kürşad ruhlu yiğit bir devlet adamı çıkacak ve eninde sonunda bu zulmün hesabını soracaktır. Diriliş Ocakları olarak Doğu Türkistan davasını, Türk'ün namus davası olarak görüyor ve benimsiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.





Doğu Türkistan Vakfı Eski Başkanı Hamit Göktürk ise; "Doğu Türkistan'da İslamiyet’i çağrıştıran isimler dahi yasaklanmıştır. İnsanlık dışı uygulamalar Çin hükümeti tarafından devam ettirilmektedir. Bugün dünyada birkaç STK dışında bu davaya sahip çıkan olmadı. Urumçi katliamının yıldönümünde bu acı günü unutmak, tarihimize ve dünya Türklüğüne ihanettir. Kayseri'de bu basın açıklamasını düzenleyen Diriliş Ocakları Genel Başkanı Cihan Uruç beye, tüm teşkilatına ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kurum Haberi

