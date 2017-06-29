Diriliş Yapımcısı Bozdağ’dan Çelik’e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bir süre görüştü. Başkan Çelik, Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul dizisi nedeniyle tebrik etti.

Ziyaretin gündemini Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan “Düşünen Şehir” ve “Şehir Kültür Sanat” dergileri oluşturdu. Başkan Çelik’in bu dergileri çıkararak inanılmaz bir iş yaptığını ifade eden Bozdağ, “Muazzam dergiler çıkıyor. Bunu hiçbir belediye başkanı yapmıyor. Bunları çıkarmak milliyetçi muhafazakar kesimin en büyük hayaliydi. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle dergiler yok” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu dergilerin şehir kaygısı ile yapıldığını belirterek, “Kültür sanat alanında hak ettiğimiz yerde değildik. Şehri okuyan şehir, düşünen şehir yapacağız. Bu konuda hem çalışmalar yapacağız hem de yapılacak çalışanları teşvik edeceğiz. Bu dergiler seçim kaygısı ile değil şehir kaygısı ile yapılmış dergiler” diye konuştu.

Kurum Haberi