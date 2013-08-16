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Diyanetsen'den Mısır'daki Katliama Tepki

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Mısır’da yaşanan olaylar nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Diyanetsen'den Mısır'daki Katliama Tepki
Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Diyanet - Sen Kayseri Şubesi Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, “Bildiğiniz gibi Mısır’da yıllardır devam eden Hüsnü Mübarek diktatörlüğünün devrilmesinin ardından yapılan seçimlerde halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilen Mursi’nin daha 1 yıl iktidarda kalmadan ABD, AB, İsrail, Körfez ülkeleri ve Arabistan krallığı gibi dış güçlerin desteğini alan zalim Sisi yönetimindeki Mısır ordusunun haksız ve hukuksuz bir şekilde, darbecilerin ayak oyunları ve zulümleriyle iktidardan uzaklaştırılmış ve tekrar cunta dönemi başlatılmış, ihvanın başında bulunduğu hükümetin bakanları ve Cumhurbaşkanı Mursi tutuklanmıştı. Mısır halkı seçtikleri insanlara sahip çıkmak için silahsız bir şekilde meydanlara inerek gayet barışçıl bir şekilde haklarını aramışlardır” diye konuştu.
Mısır’da yaşanan olayları üzüntüyle izlediklerini belirten Kaşıkçıoğlu, “Müslümanlara zulmedilirken, Müslüman kanı akarken susan ve Müslümanlara bugünlerinde sahip çıkmayan, İslam İşbirliği Teşkilatı ne işe yarar? Türkiye dışındaki Müslüman devletlerin liderleri, Müslümanlar vahşice şehit edilip, camileri yakılıp yıkılırken, vicdanları bir nebze olsun sızlamadan nasıl rahatlarını bozmazlar, nasıl tepki göstermezler, bu akıl alacak bir şey değil” dedi.
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