Diyarbakır'da büyük terör operasyonu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde terör operasyonu başlatıldı. Uzun süre silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi.



SİLAH SESLERİ DUYULDU



Merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Semti'nde güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda uzun süre silah sesleri duyuldu.



Operasyon kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans sevkedilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Operasyon halen devam ediyor.



1 POLİS ŞEHİT

Operasyonda bir polis memuru şehit düştü, 9 polis yaralandı, 1 PKK'lı ölü ele geçirildi.



DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Valiliten yapılan açıklamda şunlar kaydedildi:



"Yapılan istihbari çalışmalarda PKK KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere 03.11.2017 günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese güvenlik güçlerimiz tarafından giriş yapıldığı esnada çatışma çıkmış, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere toplam 10 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır.



Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, ağır yaralanan güvenlik görevlimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Meydana gelen çatışma sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz.

Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."